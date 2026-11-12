Slušaj vest

Dok je suprug Kejt Midlton bio gostujući urednik najnovijeg izdanja magazina „Country Life“, princeza od Velsa je dala redak intervju na njegovim stranicama, u kom je govorila o tome šta joj pomaže da prebrodi „teška vremena“.

Intervju sa princezom od Velsa vodio je pisac dokumentarne proze o prirodi Robert Makfarlan, koji je sa budućom kraljicom razgovarao o njenoj dobro poznatoj ljubavi prema prirodi — koju je ranije nazivala svojim „utočištem“. U jednom trenutku tokom razgovora, koji je objavljen 11. novembra, Makfarlan je upitao da li bi Kejt bila voljna da govori o svom „oporavku od bolesti“, misleći na njenu dijagnozu kancera iz 2024. godine. U septembru 2024. godine princeza je završila sa hemoterapijama, a u januaru 2025. podelila je vest da je u remisiji.

„U bolnici mi je rečeno da moj oporavak neće biti pravolinijski“, rekla je Kejt, prema pisanju magazina Hello!. „Biće dobrih i loših dana, i biće potrebno vreme. Isto je tako i u prirodi.“

Priroda

Ostajući pri svojoj filozofiji da je priroda utočište, princeza od Velsa je rekla da je boravak na otvorenom „zaista bio njeno utočište i mesto na koje je instinktivno želela da ode“.

"Ozbiljna bolest donosi mnogo fizičkih izazova, ali postoji i dublji deo svih nas“, rekla je majka troje dece. „Priroda mi je omogućila da pronađem dublju vezu sa svojim umom, telom i duhom. Mislim da je to zato što priroda nudi nešto jedinstveno. Ona ne traži ništa od nas. Ne osuđuje nas niti očekuje da pravimo rezultate.“

Pored toga, nazvala je prirodu „tihim učiteljem“ i rekla da je njena ljubav prema boravku na otvorenom počela u detinjstvu, kada je provodila „vreme sama u svom svetu, uživajući u jednostavnosti običnih stvari“. Napomenula je da je tu pronašla osećaj slobode „koji je teško pronaći na bilo kom drugom mestu“.

Portret

Uz njen intervju objavljen je i do sada neviđeni portret koji je napravio jedan od omiljenih fotografa porodice od Velsa, Džoš Šiner. Na fotografiji Kejt nosi „Ralph Lauren Schmitt“ sako od tvida sa ribljom kosti, preneo je The Daily Mail, zajedno sa rebrastim džemperom sa okruglim izrezom iz krojačke kuće „Savile Row“, bluzom brenda „Brora“ i suknjom dizajnerke Emili Viksted. Od aksesoara je nosila svoje često viđene „Cartier Trinity“ alke.

Nada

Kada ju je Makfarlan upitao šta joj daje „nadu“, Kejt je rekla da je „lekcije koje priroda predaje“ podsećaju da „nismo sami i da smo povezani sa nečim većim od nas samih“.

„Imati osećaj povezanosti, ljude od poverenja oko sebe i mesta gde osećate mir može biti izuzetno važno u teškim vremenima“, dodala je ona.

Roditeljstvo

Govorila je i o svom roditeljskom pristupu u odgajanju dece (princa Džordža, princeze Šarlot i princa Luja) rekavši da podseća sebe da im da „slobodu da istražuju, umesto da im neprestano govori šta da gledaju ili šta da misle“.

Princ Vilijam je takođe na stranicama magazina izrazio svoju ljubav prema prirodi, napominjući da njegova porodica obožava da ide u šetnje po selu sa svojim psima Orlom i Otom.

„Mesta koja najviše volite nisu ona koja čuvate nepromenjenim, već ona koja tiho unapređujete“, rekao je on, prema pisanju lista The Times. „Jednog dana, Džordž, Šarlot i Luj me mogu pitati šta sam uradio da pomognem zajednicama da napreduju... nismo samo zamišljali bolju budućnost, pomogli smo da se ona izgradi kako bi neko drugi mogao da gradi dalje.“

Projekat

Princ od Velsa je proteklih šest meseci radio sa glavnim urednikom magazina „Country Life“ Markom Hedžisom i izvršnom urednicom Paulom Mančin na ovom projektu od 300 stranica. Vilijam je „bio izuzetan, posvećen gostujući urednik čija se posvećenost budućnosti sela, spremnost da osvetli teže teme i odlučnost da istakne ekološke krize ogledaju u svakoj rubrici koju je lično izabrao“, rekao je Hedžis.

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

„Takođe vidimo princa kao porodičnog čoveka, ljubitelja fudbala i nekoga ko ima slabost prema čokoladnoj torti koju mu je prva poslužila njegova baka [kraljica Elizabeta]“, dodao je Hedžis. „Njegove veštine kao gostujućeg urednika bile su zadivljujuće, a rezultat je veličanstveno izdanje za koje sam siguran da će biti rasprodato.“

Prema pisanju lista „The Daily Mail“, kraljevski pomoćnici su rekli da je Vilijam bio „izuzetno blizak“ projektu i da je „imao ključnu ulogu u svakoj uredničkoj odluci“. Kao gostujući urednik magazina „Country Life“, pridružio se svom ocu kralju Čarlsu, svojoj maćehi kraljici Kamili i svojoj tetki princezi Ani, koji su se u prošlosti takođe oprobali u ovom zadatku.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kejt Midlton na paradi povodom kraljevog rođendana