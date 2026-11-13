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Glumica Jelisaveta Orašanin svojevremeno je otkrila da je kao devojčica zamalo izgubila život kada je upala u reku i počela da se davi. Iz vode ju je izvukao nepoznati muškarac, predao je njenoj starijoj sestri i otišao. Njegov identitet nije saznala, a tokom gostovanja u emisiji „TV lica kao sav normalan svet“ uputila mu je emotivnu molbu da joj se javi.

Jelisaveta Orašanin Foto: ATA imagesa

U njenom sećanju ostao je datum nezgode, ali i upozorenje sestre koje tog dana nije poslušala. Trebalo je da zajedno odu na školsku priredbu, a odlazak do vode pretvorio se u borbu za život.

Prešla je granicu koju im je majka postavila

Jelisaveta je ispričala da su sestra i ona znale dokle smeju da se udalje i da su poštovale majčinu zabranu da prelaze biciklističku stazu. Međutim, tog dana potrčala je za drugaricom.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njena sestra Milica:

1/4 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin sa sestrom Milicom Foto: Printscreen/ Instagram/ micipicasso

„Bio je to 31. maj 1992. dan osnovne škole 'Kralj Petar Prvi'. Na tu priredbu smo sestra i ja trebalo da odemo. U tom trenutku sam imala četiri godine, a sestra osam. Mama nam nije dozvoljavala da prelazimo ovu biciklističku stazu. Dotle smo samo smele da idemo, i mi smo taj dogovor poštovale. Do tog dana. Ja sam se zaletela, sestra je vikala da se vratim ali ja je nisam poslušala. Strčala sam dole sa drugaricom. Okliznula sam se na mahovinu i upala u vodu. Počela sam da se davim. I tako sam se davila, davila, i kao što volim da kažem, došla već do odjavne špice“, ispričala je glumica.

Čovek koji ju je izvukao iz vode već je otišao

O samom spasavanju nije mogla da govori iz sopstvenog sećanja. Kada je njena majka saznala šta se dogodilo i pokušala da pronađe muškarca koji je pomogao devojčici, njega više nije bilo.

Jelisaveta Orašanin Foto: ATA images

„I onda sam se isključila. Probudila sam se u kadi. Bila sam obučena a sestra me je tuširala. Sestra je objasnila mami šta se desilo. Mama je strčala dole da vidi gde je taj čovek koji me je spasao, ali njega nije bilo. Najverovatnije me je samo izneo i predao sestri. Mislim da sam se probudila tu pred lift.“

Tek narednog dana pojavio se trag koji je porodici pružio nadu da će saznati ko je njen spasilac. Majčin kolega poznavao ga je sa pecanja.

„Sutradan je mama došla na posao i kolega joj je rekao: 'Pa što nam nisi rekla šta se dogodilo?' Tada je moja mama počela da plače. Raspitivala se ko je taj čovek a on joj je rekao da ga zna sa pecanja, da sutra ide na ratište i da će se najverovatnije opet sresti kad se vrati.“

„Nadam se da je živ“

Jelisaveta Orašanin sa ćerkom na utakmici Foto: Starsport

Međutim, prema njenim rečima, posle toga nisu stigle nove informacije o čoveku kojem duguje život. Govoreći o njemu, Jelisaveta je pred kamerama izrazila želju da ga pronađe i lično mu zahvali.

„Od tada ja nisam više čula za njega. Ako se prepoznate u ovoj priči molim vas da mi se javite. Jednom sam mu zapalila sveću. Nadam se da je živ i da će mi se jednog dana javiti.“

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