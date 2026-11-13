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Za jedan ukras sa potpisom Melanije Tramp potrebno je izdvojiti 90 dolara, odnosno približno 81 evro. Nova zvezda za jelku „The Starlight Star“ deo je njene praznične ponude, ali su umesto razgovora o tome gde bi je okačili, pojedini korisnici društvenih mreža počeli da računaju mogu li uopšte da je priušte.

Praznični ukrasi već su deo poslovne ponude prve dame SAD. Uz novu kolekciju, pažnju privlači i ranije predstavljena „Kolekcija 250“, osmišljena u čast velikog američkog jubileja. Zajednički su im ograničena izdanja, američki motivi i potpis koji dekoraciju pretvara u kolekcionarski predmet.

Foto: CNP / INSTAR Images / Profimedia

Desetak centimetara mesinga i emajla za 90 dolara

Najnoviji ukras „The Starlight Star“ izrađen je od mesinga i emajla, dimenzija približno 9,5 × 10 centimetara. Prema opisu proizvoda koji prenose mediji, ručno je napravljen u SAD i nosi potpis Melanije Tramp, a uz njega dolazi i prateći digitalni kolekcionarski predmet.

Zvezda je deo kolekcije „Starlight Christmas“, u kojoj se nalaze i motivi Empajer stejt bildinga, Kipa slobode i Maunt Rašmora. Ponudu dopunjuju američka zastava i mapa Sjedinjenih Američkih Država.

Cene se, u zavisnosti od modela, kreću od 75 do 90 dolara, odnosno približno od 68 do 81 evro prema iznosima koje navodi Index. citymagazine.

Šest ukrasa u čast 250 godina Amerike

Melanija je američku istoriju već povezala sa prazničnom prodajom kroz „Kolekciju 250“, koja obuhvata šest ukrasa ograničenog izdanja. Kolekcija je predstavljena povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti, koja se obeležava 2026. godine.

I za ovu liniju navedeno je da su ukrasi ručno izrađeni u Americi, sa ugraviranim potpisom prve dame. U ponudi je i mogućnost dodatnog naručivanja digitalnog kolekcionarskog predmeta, a prodaja se odvija preko sajta „USA Memorabilia“. Objavljene cene takođe su se kretale između 75 i 90 dolara.

Foto: CNP/ AdMedia / Sipa Press / Profimedia

„Prelepo, ali prosečan američki radnik ne može sebi to da priušti“

Potpis, ograničena serija i ručna izrada nisu ubedili sve koji su videli novu ponudu. U komentarima na Fejsbuku, koje prenosi Index, mnogi su razdvojili utisak o izgledu ukrasa od spremnosti da ga plate.

„Cena bi trebalo da bude niža. Ali lepo izgleda“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je poručio: „Prelepo, ali prosečan američki radnik ne može sebi to da priušti.“

Bilo je i onih koji su odluku o kupovini doneli čim su videli iznos.

„Lepo, ali, čoveče! Ne mogu ovo sebi da priuštim!“, glasi jedan komentar, dok je drugi korisnik napisao: „Ozbiljno, 90 dolara? Mislim da ću ipak preskočiti.“

Melanija Tramp u crno-beloj kombinaciji na državnoj večeri za Si Đinpinga u Beloj kući Foto: Matt Kaminsky / Zuma Press / Profimedia

Pitanje cene ubrzo je preraslo u raspravu o tome kome je ovakva praznična dekoracija namenjena.

„Da li ona zna da većina Amerikanaca ne može sebi ovo da priušti?“, zapitao se jedan korisnik.

Jedna devojka odgovorila je ironijom: „Kupiću sebi ovo kada se udam za nekoga poput Trampa. Nadam se da se to nikada neće dogoditi.“

Porodično ime odavno je i prodajni adut

Melanijina praznična ponuda uklapa se u širu trgovačku aktivnost porodice Tramp. Donald Tramp već ima prodavnicu „Trump Store“, sa proizvodima koji nose njegovo prezime ili naziv rezidencije Mar-a-Lago.

Među artiklima su odeća, kućni ogrtači, šolje, mirisne sveće, oprema za golf i različiti predmeti za domaćinstvo. Melanijini ukrasi tom porodičnom poslovnom pravcu dodaju praznični i kolekcionarski sadržaj.

Božićne dekoracije već su joj donosile neprijatne naslove

Ovo nije prvi put da se o Melaniji i božićnom ukrašavanju govori uz polemike. Privatni razgovor snimljen 2018. godine, a objavljen u oktobru 2020, otkrio je njenu frustraciju zbog obaveza oko prazničnog uređenja Bele kuće.

Snimak je izazvao brojne reakcije jer je pokazao koliko se njeno privatno raspoloženje razlikovalo od svečane slike koja prati predstavljanje dekoracija.

Pogledajte u galeriji prošlogodišnju dekoraciju:

1/4 Vidi galeriju Melanija Tramp u prazničnom izdanju Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Joey Sussman/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

„Znate koga je briga za božićne stvari i dekoracije?”, izjavila je tada.

Za Božić 2025. godine izabrala je temu „Dom je tamo gde je srce“. Bela kuća tada je bila ukrašena sa 75 venaca i 51 jelkom.

Video: Redak snimak Melanije koja priča na slovenačkom