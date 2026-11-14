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Bivša takmičarka na izboru za Mis SAD otkrila je ožiljke koji su joj ostali nakon, kako tvrdi, „izuzetno opasne“ estetske operacije na koju je osećala pritisak da pristane zbog prestižnog takmičenja lepote.

Misica Britani Mejson, koja je 2008. godine predstavljala saveznu državu Indijanu na izboru za Mis SAD, govorila je o svom iskustvu u trodelnom dokumentarnom serijalu televizije TLC pod nazivom „Kruna obmane: Iza skandala Mis univerzuma“ (Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal), koji je sada dostupan na platformi HBO Maks.

Izbor za Mis SAD predstavlja nacionalno takmičenje na kojem se bira predstavnica Sjedinjenih Američkih Država za izbor za Mis univerzuma. Organizacija je u suvlasništvu kompanija JKN Global Group i Legacy Holding Group USA. Prethodno je bila u vlasništvu američkog predsednika Donalda Trampa, koji ju je kupio 1996, a prodao kompaniji WME/IMG 2015. godine, pre početka svog prvog predsedničkog mandata.

Dokumentarna serija bavi se nekoliko velikih skandala koji su obeležili burnu istoriju ove organizacije.

Sa 17 godina savetovali joj liposukciju

Mejson, koja danas ima 40 godina i radi u sektoru finansijskih usluga, opisala je svoje odrastanje kao teško. Takmičenje za Mis SAD videla je kao priliku da sebi obezbedi bolju budućnost. Ipak, ljudi iz njenog okruženja imali su određena očekivanja u vezi sa njenim izgledom na sceni.

„Razgovarala sam sa ljudima o pripremama za izbor za Mis SAD. Savetovali su mi da uradim liposukciju. A imala sam samo 17 godina“, ispričala je Britani.

U razgovoru za „Pejdž siks“ otkrila je da je nosila konfekcijski broj dva, bila visoka oko 178 centimetara i imala svega 56,7 kilograma. Uprkos tome, kako tvrdi, trebalo je da izgubi još jedan inč, odnosno oko 2,5 centimetra u obimu.

Kada dijeta i vežbanje nisu dali željene rezultate, počela je da veruje da joj je jedina mogućnost da se podvrgne operaciji uklanjanja masnih naslaga.

Radila četiri posla kako bi platila operaciju

Mejson se prisetila i susreta sa plastičnim hirurgom na zabavi organizovanoj nakon jednog izbora za Mis univerzuma. Taj susret podstakao ju je da počne da štedi novac za zahvat.

Tokom leta radila je čak četiri posla kako bi prikupila dovoljno novca i operaciju obavila čim napuni 18 godina.

„Umesto da se preselim u Los Anđeles i upišem fakultet, novac sam potrošila na liposukciju“, ispričala je u dokumentarcu, dodajući da joj i danas na telu postoje ožiljci od intervencije.

„Mogla sam da umrem na operacionom stolu. I sve to zbog jednog inča“, rekla je Britani.

Danas žali zbog odluke: Volela bih da mogu da zagrlim mlađu sebe

Na izboru za Mis SAD zauzela je sedmo mesto, ali nije uspela da se plasira na takmičenje za Mis univerzuma. Danas se kaje zbog odluke da se podvrgne estetskoj operaciji.

„Nisam dobro zarasla. I to je tužno. Volela bih da mogu da zagrlim mlađu sebe i kažem joj: 'Ne moraš ovo da uradiš'“, priznala je.

Međutim, u razgovoru za „Pejdž siks“ pojasnila je da joj niko nije izričito naredio da se podvrgne operaciji.

„Nije mi direktno rečeno da moram to da uradim. Bio je to širi razgovor o tome šta je potrebno da bih se pripremila za takmičenje. Trebalo je da izgubim taj jedan inč i preporučeno mi je da bi liposukcija možda mogla da bude rešenje“, objasnila je.

Ipak, istakla je da su atmosfera na takmičenju i njene godine u velikoj meri uticale na način na koji je donosila odluke.

„Toliko sam želela titulu Mis SAD. To je bio moj najveći san. U tim godinama zaista sam verovala da će mi osvajanje krune omogućiti bolji život“, rekla je u dokumentarcu.

Redakcija portala „The Looker“ kontaktirala je organizaciju Mis SAD, ali odgovor nije dobila do objavljivanja teksta.

Želi da zaštiti nove generacije takmičarki

Britani danas radi na inicijativi čiji je cilj zaštita mentalnog zdravlja učesnica izbora lepote, ali i sprečavanje sklapanja ugovora kojima bi takmičarke mogle da budu iskorišćavane.

„Apsolutno verujem da postoje tinejdžerke koje su izložene pritiscima da rade stvari koje mogu da ostave trajne posledice. I sama sam bila jedna od njih. Zaslužuju bolje“, poručila je Mejson.