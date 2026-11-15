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Britanska glumica Džema Čan otkrila je da je bila žrtva seksualnog napada, i to na manje od deset minuta hoda od svog doma.

Glumica, koja se proslavila u seriji „Humans“ na televiziji Kanal 4, o traumatičnom iskustvu govorila je u novom intervjuu. Povod za njeno priznanje je film „Džozefin“, u kojem igra jednu od glavnih uloga.

Ostvarenje prati osmogodišnju devojčicu Džozefin i njenu porodicu nakon što devojčica, tokom trčanja sa ocem u parku, postane svedok silovanja.

Džema tumači majku devojčice, a na filmu je angažovana i kao jedna od producentkinja, zajedno sa kolegom Čeningom Tejtumom.

Džema Čan Foto: Cindy Ord / Getty images / Profimedia

U intervjuu za „Sandej tajms“, 43-godišnja glumica priznala je da joj je ova filmska priča posebno bliska jer je i sama prošla kroz slično traumatično iskustvo.

„I sama sam preživela seksualni napad“, otkrila je Džema.

Ona je dodala da o tome ne govori često, ali da je reč o problemu koji je, nažalost, mnogo rasprostranjeniji nego što se obično misli.

„To nije nešto o čemu mnogo govorim, ali je, nažalost, veoma često. Procenjuje se da je seksualnom nasilju izložena jedna od četiri žene i jedan od 18 muškaraca. Ovakvi slučajevi se toliko retko prijavljuju da su statistički podaci mnogo niži od stvarnog broja žrtava. To je epidemija“, rekla je glumica.

Napadnuta dok se vraćala kući sa Oksforda

Džema se potom prisetila jezive noći kada je, tokom studija prava na Univerzitetu u Oksfordu, doživela napad.

Sa suzama u očima ispričala je da je te večeri krenula kući nakon izlaska, ali da se u jednom trenutku odvojila od prijatelja. Tada je primetila da je nepoznati muškarac prati.

„Hodala sam kući noću, a muškarac me je pratio nakon što sam se odvojila od prijatelja. Ostalo mi je još sasvim malo do kuće, manje od deset minuta“, ispričala je glumica.

Nepoznati muškarac ju je napao. Džema je slučaj prijavila policiji, ali napadač nikada nije pronađen.

Želi da njen film pokrene važan razgovor

Glumica se nada da će novi film podstaći javnost da otvorenije govori o silovanju i seksualnom nasilju, ali i da će ohrabriti muškarce da se aktivnije uključe u borbu protiv takvih zločina.

„Naravno, nisu svi muškarci takvi. Ali zaista nam je potrebno da dobri muškarci počnu da govore o tome, da razgovaraju sa svojom braćom, sinovima i prijateljima. Nešto mora da se promeni“, poručila je Džema Čan.