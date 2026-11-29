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Iako trenutno „baca čini“ na velikom ekranu u filmu ,,Practical Magic 2", Nikol Kidman je izdvojila vreme da podeli tajne svoje lepote.

Međutim, njena stvarna filozofija lepote u sebi nema ničeg natprirodnog: zaštitni faktor, hladan tuš, svilene jastučnice i majčina mudrost.

BUDIM SE… Oko šest, osim ako nisam imala noćno snimanje, onda možda oko osam.

DAN ZAPOČINEM… Doručkom, jer se budim gladna. Meljem zrna sveže kafe, čitam novine, a vrlo često prošetam po kraju kako bih upila jutarnje sunce, što je odlično za resetovanje cirkadijalnog ritma.

ZA DORUČAK BIRAM… Dobar kapućino, obično malo bobičastog voća i jogurt. Ništa previše komplikovano!

MOJA JUTARNJA RUTINA ULEPŠAVANJA… S godinama je postala mnogo doslednija. Istuširam se hladnom vodom, očistim lice, nanesem hidratantnu kremu i, što je najvažnije, zaštitni faktor. Odrastajući u Australiji, brzo sam naučila da mi sunce nije prijatelj! Preferiram negu koja je lagana na koži, ali pruža dubinsku zaštitu.

1/5 Vidi galeriju Nikol Kidman na Nedelji mode u Parizu 2026 Foto: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

MOJ OMILJENI PARFEM… Trenutno volim da kombinujem. Nekim danima je to skupoceni parfem, a nekim moja lična mešavina - sve zavisi od raspoloženja! Obožavam miris svežeg cveća, posebno gardenije, narandžinog cveta i noćnog jasmina.

NAJBOLJI SAVET O LEPOTI KOJI SAM DOBILA… Potiče od moje majke. Ne samo onaj da nosim zaštitni faktor, mada je i tu bila u pravu! Uvek je verovala da ljubaznost, radoznalost i samopouzdanje čine osobu zaista lepom. To je ostalo uz mene.

MOJE OMILJENO JELO… Definitivno burata sa paradajzom i svežim hlebom, posebno nakon vremena koje sam ovog leta provela u Evropi.

ZA RUČAK BIRAM… Suši, salatu ili omlet.

MOJ NAČIN DA SE OPUSTIM… Priroda. Šetnja. Trčanje. Tenis. Vreme provedeno sa ljudima koje volim, kao i čitanje. Knjige su mi svuda po kući. Ponekad čitam tri knjige istovremeno.

MOJA NAJLUKSUZNIJA NAVIKA ULEPŠAVANJA JE… Vreme koje posvećujem večernjoj rutini nege. To je jedan od onih retkih trenutaka u danu kada mogu potpuno da se isključim, distanciram od tehnologije i jednostavno dozvolim sebi da budem prisutna u trenutku.

Nikol Kidman na crvenom tepihu Oskara 2026 u Šanel haljini sa perjem Foto: Arturo Holmes / Getty images / Profimedia

MOJA OPSESIJA… Vruća joga, uranjanje u hladnu vodu i meditacija.

MOJ PROVERENI IZGLED ZA ZABAVE… Podrazumeva blistavu kožu, naglašene oči i sjaj za usne. Oduvek verujem da šminka treba da istakne ono što vi jeste, a ne da vas potpuno promeni.

MOJ VEČERNJI RITUAL ULEPŠAVANJA… Skidanje šminke je neizostavno i o tome nema pregovora, bez obzira na to koliko sam umorna. Sve nežno uklonim serumom , a zatim posežem za noćnom kremom, što je jedan od onih proizvoda kojima se iskreno radujem svake večeri. Zatim se ušuškam na svoju svilenu jastučnicu sa maskom za spavanje i prepuštam se dobrom snu.

Nikol Kidman pruža podršku u manekenstvu ćerki Sandej Rouz Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

POSLEDNJA STVAR KOJU URADIM PRE NEGO ŠTO UGASIM SVETLO… Razgovaram sa sestrom. Pošto je ona u Australiji, njen dan obično tek počinje kada se moj završava, pa to dođe kao divan, topao zagrljaj pred spavanje.

MOJ POSLEDNJI OBROK NA ZEMLJI… Morao bi da bude u okruženju voljenih. Mnogo tanjira koje delimo, sveži plodovi mora, odličan hleb, a za desert sveže sezonsko voće... i beskrajni razgovori.

(Kurir.rs/Elle)

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