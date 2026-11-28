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Mislili ste da znate sve o Megan Markl? Od glumačkih početaka i uloge u seriji "Suits", preko romanse sa princom Harijem koja je promenila njen život, do venčanja iz bajke, bekstva sa dvora, nastavka života u Kaliforniji i povratka iz dobrovoljnog egzila – svaki detalj njene biografije već godinama je pod lupom javnosti. Ipak, postoji jedna porodična priča kojom se zabavljaju samo najposvećeniji "saseksolozi", kako zovu stručnjake za Saseksove... Kažu da je dramatičnija od svega što ste do sada čuli o vojvotkinji.

Tek dobro upućeni znaju da postoji žena koja je od Megan Markl starija 17 godina i sa kojom deli krv, ali ne i blizak odnos. Odavno nisu u kontaktu, a porodični razdor prerastao je u javne osude i sukobe, intervjue koji uključuju iznošenje prljavog veša, knjigu, čak i sudski proces. Zove se Samanta Markl, a ako do sada niste čuli za nju – prezime sasvim dovoljno otkriva. Da, vojvotkinja od Saseksa joj je polusestra, i verovatno možete da pretpostavite ko joj je otac. On je ovih dana u centru pažnje i prilično teškoj situaciji.

Samanta i Megan Markl Foto: Profimedia

Tomas Markl ženio se dva puta. U prvom braku, sa Rozlin Lavles (preminula je 2024), dobio je sina Tomasa juniora i ćerku Samantu, koja je 24. novembra proslavila 62. rođendan. Zbog velike razlike u godinama, ali i činjenice da su starija deca već otišla svojim putem, njih dvoje nikad nisu bili bliski sa mlađom polusestrom. Kako se Markl i od Dorije Ragland rastao kada je Megan još bila devojčica, nije bilo ni vremena, ni prilike da se zbliže.

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

Međutim, zanimljivo je da je uspela da uspostavi kakav-takav odnos sa Samantinom ćerkom, Ešli Hejl. O tome je govorila i u dokumentarnoj seriji "Harry & Meghan", otkrivši da je sa sestričinom održavala kontakt i da je postojala ideja da Ešli bude među gostima na njenom venčanju. Do toga nije došlo. Nakon razgovora sa kraljevskim timom odlučeno je da pozivnica ne bude poslata, jer bi njeno prisustvo moglo da otvori dodatna pitanja i izazove komplikacije.

Kako je Meganina popularnost rasla, tako je rasla i pažnja medija prema njenoj porodici. Samanta je počela sve češće da se pojavljuje u javnosti, a posebno je odjeknula njena odluka da se ponovo predstavlja pod prezimenom Markl (do tada je bila Rasmusen). Objavila je i knjigu provokativnog naslova "The Diary of Princess Pushy's Sister (Dnevnik sestre princeze Napadne)", i iznela svoju verziju priče i brojne kritike na račun druge strane.

Samanta Markl Foto: 7 News Spotlight / Ferrari / Profimedia

Jedna od epizoda koja je dodatno podgrejala interesovanje dogodila se uoči kraljevskog venčanja. Tomas Markl objavio je niz fotografija koje su prikazivale pripreme za ceremoniju, ali Samanta je kasnije priznala da je ona predložila slikanje u želji da njihovog oca predstavi u boljem svetlu. Međutim, umesto da popravi situaciju, priča je dodatno produbila jaz.

Sukob je dobio i sudski epilog. Samanta je 2022. podnela tužbu protiv Megan zbog klevete, tražeći odštetu od 75.000 dolara. Smetale su joj pojedine izjave koje je vojvotkinja iznela tokom čuvenog intervjua sa Oprom Vinfri, kao i u dokumentarnim sadržajima. Posebno je osporavala Meganinu tvrdnju da je odrasla kao jedinica, kao i navode o tome koliko su zapravo bile bliske.

Megan Markl Foto: Nicolas Tucat, PA Images / Alamy / Profimedia

Sud na Floridi odbacio je tužbu. U obrazloženju je, između ostalog, navedeno da je izjava Megan Markl o odrastanju predstavljala "zaštićeno mišljenje", a ne osnov za tužbu zbog klevete. Time je završen jedan od pravnih sporova, ali nije stavljena i tačka na sve nesuglasice, iza koji se krije mnogo ličnija priča.

Samanti je, naime, 2008. godine dijagnostikovana multipla skleroza, hronična neurološka bolest koja utiče na kretanje, ravnotežu i druge funkcije organizma, pa je danas primorana da koristi invalidska kolica.

Prema pisanju stranih medija, ima troje dece iz dva braka, a ovog novembra fotografisana je u društvu muškarca po imenu Mark Filips, s kojim se dovodi u vezu. Slike su privukle pažnju zbog aktuelne situacije oko Tomasa Markla, koji je uhapšen u akciji FBI-ja zbog optužbi za posedovanje materijala seksualnog zlostavljanja dece.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Megan Markl i princ Hari