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Među ljubiteljima kuvanja već dugo kruži trik da dodavanje sirćeta u vodu omogućava da ljuska gotovo magično i bez muke spadne. Ideja zvuči primamljivo: samo nekoliko kapi u šerpu, lako ljuštenje i savršeno glatka jaja svaki put. Međutim, kao i kod mnogih kuhinjskih saveta koji se šire internetom, prava istina krije se tamo gde je najmanje očekujemo.

Šta sirće zapravo radi?

Sirće je kiselo, dok je ljuska jajeta uglavnom izgrađena od kalcijum-karbonata. Kada ove dve supstance dođu u kontakt, dolazi do blage hemijske reakcije koja može neznatno da oslabi i omekša ljusku. U teoriji, takva ljuska trebalo bi lakše da puca i da se brže skida.

Ipak, tu je i jedna nesumnjiva, praktična korist: ako ljuska pukne tokom kuvanja, sirće će pomoći da se belance brže zgruša i tako sprečiti da iscuri u vodu.

Sirće Foto: Profimedia

Istina koja se krije iza ovog mita

Ono što mnogi previđaju jeste činjenica da pravi problem prilikom ljuštenja nije sama ljuska, već tanka opna koja se nalazi između nje i belanceta. Kada se ta opna čvrsto zalepi za kuvano jaje, ljuštenje postaje pravo mučenje. Sirće može da omekša spoljašnju ljusku, ali ne utiče na to koliko se snažno opna drži za belance.

Ono što zaista presudno utiče na lakoću ljuštenja su tri sasvim druga faktora:

Svežina jaja: Sasvim sveža jaja mnogo se teže ljušte jer je njihovo belance kiselije i čvršće prianja uz opnu. Kako jaja stoje, njihova pH vrednost raste, što slabi vezu između belanceta i opne i olakšava skidanje ljuske.

Nagli temperaturni šok: Brzo hlađenje, poput potapanja tek skuvanih jaja u posudu sa ledenom vodom, dovodi do toga da se jaje blago skupi, čime se stvara prazan prostor između ljuske i unutrašnjosti.

Kuvana jaja Foto: Annebel van den heuvel / Alamy / Profimedia

Način kuvanja: Spuštanje jaja direktno u već ključalu vodu ili njihovo kuvanje na pari znatno olakšava ljuštenje, jer menja način na koji se proteini stežu uz opnu.

Da li onda treba dodavati sirće u vodu?

Dodavanje sirćeta tokom kuvanja svakako nije greška – ono će sačuvati jaje ako napukne i blago omekšati ljusku, ali nije čudotvorno rešenje koje garantuje uspeh.

Ako želite da se kuvana jaja svaki put oljušte u jednom potezu, umesto da se oslanjate na ovaj stari mit, birajte jaja koja su odstojala nekoliko dana, spuštajte ih u ključalu vodu i obavezno ih odmah nakon kuvanja prebacite u ledenu kupku. Prava tajna savršeno oljuštenih jaja ipak nije u prečicama, već u maloj kuhinjskoj nauci.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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