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Krsna slava jedan je od najvažnijih običaja u srpskim porodicama, a njeno prenošenje sa generacije na generaciju za mnoge predstavlja mnogo više od tradicije. Ipak, jedno pitanje često izaziva nedoumice: šta se događa kada porodica nema muške naslednike? Može li ćerka da preuzme očevu slavu i nastavi da je obeležava?

Veroučitelj Aleksandar Đurđević je na svom Instagram profilu objasnio kako se gleda na nasleđivanje krsne slave i kakve mogućnosti postoje kada u porodici nema sina. Prema njegovom objašnjenju, ne treba dozvoliti da se porodična slava ugasi samo zato što otac nema muškog potomka. Ćerka može da nastavi očevu tradiciju i preuzme obeležavanje krsne slave.

Udajom ćerka ne mora da zaboravi slavu svoje porodice niti da prekine vezu sa svetiteljem kojeg su njeni roditelji generacijama proslavljali. Ukoliko želi da nastavi da obeležava očevu slavu, to je moguće, uz dogovor u porodici i savet sveštenika.

Šta ako suprug ima svoju slavu?

Dodatna nedoumica nastaje kada žena nakon udaje dođe u porodicu koja već ima svoju krsnu slavu. U tom slučaju važno je razlikovati porodične običaje od crkvenog obreda. Suprug nastavlja da obeležava slavu svoje porodice, dok žena može da neguje i uspomenu na svoju devojačku slavu. O načinu obeležavanja najbolje je razgovarati sa nadležnim sveštenikom.

Važno je razumeti da krsna slava nije samo porodično okupljanje i svečana trpeza. Ona je pre svega molitveno obeležavanje svetitelja zaštitnika porodice, pa se njen smisao ne gubi promenom prezimena ili sklapanjem braka.

Slava je više od običaja koji se prenosi

Iako se u mnogim porodicama ustalilo da slavu nasleđuje sin, to ne znači da ćerka ne može da nastavi porodičnu tradiciju. Upravo zato je važno da porodice koje nemaju muške naslednike ne misle da će se sa njima završiti i obeležavanje krsne slave.

Najvažnije je da se slava čuva sa poštovanjem, verom i ljubavlju, a za konkretne nedoumice u vezi sa njenim preuzimanjem i obeležavanjem treba se obratiti svešteniku.

(Kurir.rs/Najžena)

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