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Praznično raspoloženje stiglo je i u Belu kuću. Prva dama Amerike, Melanija Tramp, dočekala je zvaničnu božićnu jelku koja će tokom nadolazećih praznika krasiti predsedničku rezidenciju, a za ovu posebnu priliku odabrala je elegantan karirani kaput u crvenim tonovima.

Supruga američkog predsednika Donalda Trampa ponovo je privukla pažnju svojim modnim odabirom, ovoga puta tokom jedne od najpoznatijih prazničnih tradicija u Vašingtonu.

Foto: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američka prva dama pojavila se ispred severnog ulaza u Belu kuću kako bi svečano dočekala božićnu jelku koja je stigla tradicionalnom konjskom zapregom.

Veliko zimzeleno stablo dopremljeno je iz savezne države Viskonsin, a njegov dolazak označio je početak priprema za božićno uređenje predsedničke rezidencije. Dok su konji vukli zelena zaprežna kola ukrašena crvenim mašnama, Melanija je pozirala fotografima u elegantnom izdanju koje se savršeno uklopilo u praznični ugođaj.

Foto: Annabelle Gordon / UPI / Profimedia

Karirani kaput kao glavna zvezda stajlinga

Za ovu priliku prva dama je odabrala dugački kaput s upečatljivim kariranim dezenom u crvenim i belim tonovima. Model naglašenog struka, s pojasom i širokim reverima, istakao se klasičnom siluetom i dezenom koji se tradicionalno povezuje sa zimskom modom.

Elegantni kaput je kombinovala sa salonkama šiljastog vrha u tamnocrvenoj nijansi, a dugu kosu nosila je raspuštenu, oblikovanu u blage talase.

Foto: Aaron Schwartz / AFP / Profimedia

Zanimljivo je da nije reč o novom komadu u njenom garderoberu. Melanija je ovoga puta posegnula za kariranim kaputom dizajnerke Gabrijele Herst koji je nosila još 2019. godine. Time je još jednom pokazala da upečatljivi dizajnerski komadi ne moraju biti rezervisani samo za jedno pojavljivanje, naročito kada je reč o klasičnim krojevima koji ne izlaze iz mode.

Ovogodišnja zvanična božićna jelka Bele kuće visoka je oko 5,5 metara, a reč je o koloradskoj jeli (Abies concolor), poznatoj i kao bela jela. Stablo je uzgojeno na porodičnoj farmi Silent Night Evergreens u mestu Endeavor u Viskonsinu, kojom upravlja porodica Čapman.

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1/7 Vidi galeriju Melanija Tramp Foto: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Pr / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pool / Zuma Press / Profimedia, Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Njihova farma dobila je čast da snabde Belu kuću božićnom jelkom nakon pobede na nacionalnom takmičenju američkih uzgajivača božićnih jelki. Zanimljivo je da je ovo već četvrti put da je jelka s njihove farme odabrana za predsedničku rezidenciju.

Jelka će biti postavljena u Plavoj sobi Bele kuće, prostoru koji tradicionalno zauzima centralno mesto u prazničnom uređenju.

Kakav će biti ovogodišnji Božić u Beloj kući?

Melanija je i ove godine zadužena za osmišljavanje prazničnog uređenja Bele kuće, a već je otkrila da će tema biti "America in Bloom", odnosno "Amerika u cvatu".

Melanija Tramp na premijeri serije „Melania, The Series“ u Njujorku Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako detalji dekoracija još nisu predstavljeni javnosti, najavljeno je da će svečano uređeni prostori biti predstavljeni novinarima 30. novembra. Dolazak božićne jelke samo je početak praznični događaja u Vašingtonu. Prva dama je istog dana učestvovala i u humanitarnoj aktivnosti Američkog Crvenog krsta, tokom koje je zajedno s Ušom Vans i suprugama pripadnika američke vojske pripremala praznične pakete.

Za Melaniju Tramp ovo je još jedna prilika da nastavi tradiciju uređenja Bele kuće, koja svake godine privlači veliku pažnju javnosti, kako zbog raskošnih dekoracija tako i zbog modnih izdanja američke prve dame.

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