nije lako kao što se čini

nije lako kao što se čini

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Američki glumac Maheršala Ali progovorio je o svojoj karijeri i otkrio da mu nije lako da nađe nove uloge, uprkos tome što je osvojio dva Oskara.

"Ima više dobrih glumaca nego dobrog materijala", izjavio je u podkastu "7PM in Brooklyn".

Ali, najpoznatiji po ulozi u filmu "Moonlight", dodao je kako se glumci čak ni ne takmiče za ista mesta, već je reč o tome da samo "nekolicina zadovoljava određene kriterijume".Glumac je naveo i kako u "velikoj većini projekata koji dobiju zeleno svetlo za njega nema uloga".

"Dakle, nije važno ni da imam 17 Oskara. Ako neko ne piše nešto za tebe ili ne odobrava projekat imajući tebe na umu, onda si poput svih ostalih – čekaš, gledaš i tražiš", rekao je Ali, koji je istakao da glumci mogu da uzmu stvar u svoje ruke i produciraju svoje projekte. Međutim, to može da potraje godinama.

Maheršala je tokom svoje karijere glumio u mnogim nagrađivanim filmovima, uključujući film "Green Book" iz 2018, za koji je osvojio Oskara u kategoriji najboljeg sporednog glumca.

Za svoju sporednu ulogu u filmu "Moonlight" iz 2016. takođe je osvojio Oskara. Ali je 2019. godine najavljen kao novi Blejd u istoimenom filmu, ali taj dugo iščekivani Marvelov projekat obeležila su odlaganja, kreativne prerade i odlasci reditelja, pre nego što je ranije ove godine otkazan.

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