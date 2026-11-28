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Holivudska diva Natali Vud pred kamere je stala sa svega četiri godine, da bi već kao osmogodišnja devojčica privukla veliku pažnju rolom u filmskom klasiku "Čudo u 34. ulici". Njene mladalačke dane obeležila su kultna ostvarenja poput filmova "Buntovnik bez razloga" i "Priča sa zapadne strane", a zahvaljujući raskošnom glumačkom daru osvojila je simpatije gledalaca širom planete i zaradila čak tri nominacije za Oskara pre svog dvadeset petog rođendana.

Pogledajte u galeriji fotografije Natali Vud:

1/6 Vidi galeriju Natali Vud Foto: SNAP / Shutterstock Editorial / Profimedia, JRC / Hollywood Archive / Profimedia, Unimedia Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Blistava karijera i buran život

Svoju glumačku svestranost dokazala je briljirajući u zahtevnim dramama, među kojima se izdvajaju "Sjaj u travi" i "Ljubav sa potpunim strancem". Dok je na poslovnom planu ređala priznanja i osvojila tri Zlatna globusa, njen život van kamera bio je daleko tamniji i pun potresa. Obeležio ga je veoma buran brak sa kolegom Robertom Vagnerom, a mediji su je dovodili u vezu i sa slavnim zavodnicima tog doba, poput Vorena Bitija i Elvisa Prislija.

Natali Vud i Robert Vagner Foto: Unimedia Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pored emotivnih brodoloma, porodicu slavne glumice uzdrmale su i mučne optužbe koje je njena sestra Lana objavila u svojoj knjizi. Kako je ona opisala, njihova majka odvela je tada šesnaestogodišnju Natali u hotel Šato Marmont na upoznavanje sa glumačkom veličinom Kirkom Daglasom, odakle se mlada glumica vratila potpuno neuredna i vidno potresena, da bi sestri tek kasnije priznala da ju je čuveni glumac seksualno napastvovao.

Tragedija kod ostrva Santa Katalina

Najmračnije poglavlje ispisano je krajem 1981. godine, kada je četrdesettrogodišnja zvezda izgubila život pod okolnostima koje ni do danas nisu do kraja rasvetljene. Njeno beživotno telo otkriveno je u vodi nedaleko od kalifornijskog ostrva Santa Katalina, a na sebi je imala spavaćicu, flanelsku košulju i perjanu jaknu. Neposredno pre nego što je nestala, Vud je vreme provodila na porodičnom brodu Splendour u društvu supruga Roberta Vagnera, glumca Kristofera Vokena i kapetana Denisa Daverna.

Natali Vud, Kristofer Voken Foto: M.G.M-UNITED ARTIST - Album / Album / Profimedia

Prema starim pričama koje decenijama prate njenu biografiju, majka poznate glumice je tokom boravka u Kini posetilaproročicu koja joj je predvidela da će njena ćerka steći svetsku slavu i lepotu, ali joj je navodno uputila i jezivo upozorenje da se kloni tamne vode u kojoj će naposletku izgubiti život. Upravo zbog takvih porodičnih predanja, Natali je čitavog veka imala paničan strah od dubine i izbegavala je vodu u svakoj prilici.

Novi obrti u višedecenijskoj istrazi

Nalazi zvanične obdukcije otkrili su da je glumica u momentu stradanja imala 0.14 promila alkohola u krvi, kao i tragove medikamenata protiv mučnine i bolova, dok su na telu uočene brojne modrice po rukama i ogrebotina na levom obrazu. Glavni mrtvozornik Tomas Noguči prvobitno je ocenio da je smrt nastupila usled nesrećnog utapanja i hipotermije.

Glumica Natali Vud Foto: JRC / Hollywood Archive / Profimedia

Potpuni preokret u čitavom slučaju usledio je kada je kapetan jahte Denis Davern javno priznao da tokom prve istrage nije govorio istinu jer je bio izložen pritiscima. On je otvoreno optužio Vagnera da snosi odgovornost za smrt svoje supruge, tvrdeći da je kobne noći na plovilu izbila žestoka prepirka pre nego što je glumica nestala, što je navelo šerifovu kancelariju okruga Los Anđeles da u novembru 2011. godine ponovo pokrene istragu.

Već naredne, 2012. godine, zvanični uzrok smrti preinačen je iz slučajnog utapanja u utapanje i druge neutvrđene okolnosti. Istražitelji su 2018. godine otišli korak dalje i Roberta Vagnera zvanično označili kao osobu od interesa u obnovljenom postupku, ali uprkos brojnim sumnjama i decenijskim nagađanjima, protiv glumca nikada nije podignuta zvanična optužnica, a on je sve vreme odbacivao bilo kakvu umešanost.

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