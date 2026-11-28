Porodica Vener ispred kuće u predgrađu Melburna na filmskom snimku iz 1965. godine.

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Student medicine iz Sidneja Zak de Buk prepoznao je čak pet članova svoje porodice na filmskom snimku nastalom davne 1965. godine, čije postojanje do tog trenutka niko od njegovih najbližih nije ni naslućivao. Dragoceni zapis proveo je više od šest decenija među porodičnim uspomenama jednog Britanca, a malo je nedostajalo da zauvek završi u smeću.

Za nesvakidašnje otkriće zaslužna je britanska televizijska rediteljka Karen Volš iz Bristola, koja je pregledajući zaostavštinu pokojnog oca Artura Houza naišla na staru filmsku traku od osam milimetara.

Nemi snimak, koji traje manje od jednog minuta, prikazuje kuću od crvene cigle, decu koja se bezbrižno igraju na prilazu, odrasle koji ih posmatraju i stariju gospođu na baštenskoj stazi. Naizgled sasvim običan porodični trenutak, zabeležen kamerom nepoznatog čoveka, postaće šest decenija kasnije neprocenjiva uspomena za jednu australijsku porodicu.

Porodica Vener ispred kuće u predgrađu Melburna na filmskom snimku iz 1965. godine. Foto: Printscreen/Instagram

Malo je nedostajalo da snimak završi u smeću

Artur Houz posetio je Australiju 1965. godine, kada je razmatrao mogućnost da se sa suprugom i decom preseli na drugi kraj sveta. Od te ideje na kraju je odustao, ali je u Englesku poneo brojne filmske zapise sa putovanja po Melburnu, Sidneju i Pertu.

Kada je njegova ćerka pronašla snimak nepoznate porodice, u prvi mah pomislila je da ga baci. Ipak, ubrzo je shvatila da ono što za nju predstavlja tek nekoliko kadrova nepoznatih ljudi za nekoga drugog može imati ogromnu emotivnu vrednost.

Smatrala je da nije vlasnica tih uspomena, već samo njihov privremeni čuvar, zbog čega je odlučila da pokuša da pronađe ljude sa snimka.

Porodica Vener ispred kuće u predgrađu Melburna na filmskom snimku iz 1965. godine. Foto: Printscreen/Instagram

Jedina informacija kojom je raspolagala bila je da je film nastao negde u Melburnu. Zahvaljujući prethodnom iskustvu u radu na radiju, Karen je kontaktirala australijsku radio-stanicu 774 ABC Melbourne, čiji su voditelji u jutarnjem programu pozvali slušaoce da pomognu u rešavanju misterije. Snimak je objavljen i na društvenim mrežama, čime je započela potraga na drugom kraju planete.

Zeleni kombi i garažna vrata postali glavni tragovi

U potragu su se ubrzo uključili brojni slušaoci i korisnici društvenih mreža, koji su analizirali gotovo svaki kadar starog filma.

Pažnju su najpre privukla karakteristična garažna vrata sa zelenim prugama, ali i automobil parkiran ispred kuće. Kris Sken, istoričar Kluba ljubitelja Folksvagena iz australijske države Viktorija, ustanovio je da je reč o modelu „kombi“ iz 1962. godine, sa karakterističnim podeljenim vetrobranskim staklom, proizvedenom u fabrici u Klejtonu.

Pojedini učesnici potrage pomislili su da dečaci koji skaču sa poštanskog sandučeta nose uniforme koledža Ksavijer, ali je ta mogućnost odbačena nakon provere školskog arhiva.

Porodica Vener ispred kuće u predgrađu Melburna na filmskom snimku iz 1965. godine. Foto: Printscreen/Instagram

Čak ni registarske oznake vozila, koje su bile vidljive na snimku, nisu pomogle u identifikaciji porodice. Zbog propisa o zaštiti privatnosti nadležne službe nisu mogle da ustupe podatke o nekadašnjem vlasniku automobila.

Kada se učinilo da su gotovo svi tragovi iscrpljeni, odgovor je stigao iz Sidneja.

Prepoznao pet članova svoje porodice

Student medicine Zak de Buk pregledao je društvene mreže kada mu je majka prosledila snimak objavljen na stranici radio-stanice, pitajući ga da li prepoznaje ljude na njemu.

Mladić je gotovo istog trenutka prepoznao pet poznatih lica i kontaktirao radio-stanicu.

Ispostavilo se da kamera britanskog turiste nije zabeležila samo nekoliko nasumičnih prolaznika, već čak tri generacije porodice koja je šezdesetih godina prošlog veka živela u melburnškom predgrađu Mičam.

Na snimku su bili Zakova baka Ketrin Holand, njen brat Džon, njihovi roditelji Ron i Doroti, kao i Zakova čukunbaba.

Posebno ga je dirnuo prizor njegove prababe Doroti Vener, koja je preminula pre deset godina, a ove godine napunila bi 101 godinu. Na snimku je imala četrdesetak godina, dok je Zak pamti isključivo kao stariju gospođu.

- Kada sam se rodio, moja prababa je imala 70 godina i za mene je uvek bila stara gospođa. Videti je samo deset godina stariju nego što sam ja sada bilo je prosto neverovatno - izjavio je De Buk.

Prvi put videla pokojne roditelje na filmu

Najveće iznenađenje snimak je, ipak, priredio Zakovoj baki Ketrin Holand, koja je na njemu prepoznala sebe kao devojčicu.

Ona se ne seća trenutka kada je snimak nastao, niti britanskog posetioca koji je tog dana držao kameru. Međutim, zahvaljujući njegovoj ćerki, prvi put u životu dobila je priliku da vidi svoje pokojne roditelje i baku na pokretnim slikama.

- Imam mnogo fotografija, ali ih nikada nisam videla na filmu. Bilo je to pravo iznenađenje... Izgledam tako mlado - rekla je Ketrin.

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