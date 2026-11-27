Slušaj vest

Na pristaništu kod Vestminstera, pred britanskim kamerama, Josip Broz Tito je 16. marta 1953. godine stao pred mikrofon i obratio se domaćinima na engleskom. Dočekali su ga premijer Vinston Čerčil, ministar spoljnih poslova Entoni Iden i princ Filip, suprug kraljice Elizabete II. Ubrzo posle pozdrava i smotre počasne straže, na obali Temze eksplodirala je dimna bomba, a automobili iz Titove kolone prošli su kroz oblak dima na putu ka Dauning stritu.

Pogledajte u galeriji kadrove snimljene tokom Titove posete Londonu:

1/11 Vidi galeriju Josip Broz Tito tokom dravničke posete Londonu 1953. godine Foto: printscreen/youtube/British Pathé

Britanski filmski žurnal „British Pathé“ sačuvao je kadrove dočeka i originalni zvuk Titovog obraćanja. Prilog je na zvaničnom kanalu žurnala na Jutjubu objavljen 2014. godine. Na njemu se čuje šta je jugoslovenski predsednik rekao Britancima čim je stupio na londonsko tlo.

„Želim da kažem narodu Velike Britanije da stanovnike moje države treba da smatraju iskrenim saveznicima zato što narodi nove Jugoslavije imaju iste ciljeve kao i narod Velike Britanije“, rekao je Tito na obali Temze. rts.rs

Pogledajte originalni snimak Titovog dolaska u London i govora na engleskom

„Galeb“ ga je dovezao do Londona, a do Čerčila je stigao manjim brodom

Na početku priloga vidi se „Galeb“ na Temzi. Do pristaništa na kojem su čekali britanski zvaničnici Tito je nastavio manjim brodom. „Galeb“ je bio prevelik da prođe ispod londonskih mostova, a magla je tog popodneva dodatno usporila dolazak. Kada je konačno pristao kod Vestminstera, kamere su snimile rukovanje s domaćinima, obraćanje okupljenima i obilazak počasne straže u pratnji princa Filipa. hrcak.srce.hr

Mere obezbeđenja bile su vidljive i na reci i na ulicama. Dok je Tito plovio Temzom, mostove je čuvala naoružana policija. Za vožnju do Čerčilove rezidencije britansko Ministarstvo rata obezbedilo je blindirani „rols-rojs“ sa neprobojnim staklima. I smeštaj je biran zbog bezbednosti. Umesto hotela, za Tita i deo delegacije određena je zasebna rezidencija „Vajt lodž“ u Ričmond parku.

Josip Broz Tito u Londonu 1953. godine Foto: printscreen/youtube/British Pathé

Uprkos pratnji, doček je obeležio incident kod parlamenta. U filmskom prilogu vide se policajci koji zadržavaju okupljene i kolona koja nastavlja kroz dim. U izveštajima o incidentu pominjala se mogućnost da su pripadnici jugoslovenske emigracije time želeli da iskažu protest. To je ostalo pretpostavka u tim izveštajima, dok snimak pokazuje kako je kolona nastavila put do Dauning strita broj 10.

Zašto je London bio važan posle raskida sa Staljinom

Josip Broz Tito u Londonu 1953. godine Foto: printscreen/youtube/British Pathé

Put u Veliku Britaniju bio je Titov prvi odlazak u inostranstvo posle sukoba Jugoslavije sa Sovjetskim Savezom 1948. godine. U London je stigao jedanaest dana posle Staljinove smrti, a poseta je dogovarana mesecima ranije. Entoni Iden je već 1952. posetio Jugoslaviju. Dolazak u London pokazao je koliko su se odnosi promenili od raskida s Moskvom: Beograd je tražio političku i ekonomsku podršku na Zapadu, a Britanija je u zbližavanju s Jugoslavijom videla priliku da oslabi sovjetski uticaj.

Dan posle dočeka Tito je primljen u Bakingemskoj palati, gde se susreo sa kraljicom Elizabetom II. U razgovorima s britanskim zvaničnicima otvoreno je i pitanje Trsta, oko kojeg su se sporile Jugoslavija i Italija. U samom žurnalu ostao je i trenutak mimo protokola: na ulazu u Čerčilovu rezidenciju Tito mu prelazi rukom preko kaputa, kao da mu skida prašinu, a zatim se rukuju pred kamerama.

Video: Tito sazidao podzemni grad za smak sveta