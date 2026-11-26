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Kraljica Ranija od Jordana jedna je od najlepših članica kraljevskih porodica širom sveta, a važi i za jednu od najstilizovanijih dama.

Poznata je po svom besprekornom modnom stilu, prefinjenim kombinacijama i elegantnim komadima.

Tako je nedavno zadivila sve prisutne u očaravajućoj večernjoj haljini sa jednim jedinstvenim detaljem koji je zahtevao dvostruku pažnju.

Kada se u ponedeljak uveče pojavila u palati Al Huseinija u čast predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojev i prve dame Ziroat Mirzijojeve, jordanska kraljica je pokazala glamuzorno izdanje.

Tamnosmeđa haljina je imala pufnaste rukave do laktova koji su izgledu dodavali volumen, a ono što je privuklu dodatnu pažnju jeste dekolte.

Detalj koji stvara iluziju

Ranija od Jordana je imala okrugli izrez, ali se pretvorio u optičku iluziju sa prozirnim vezenim delom koji je učinio da izgleda da je koža prekrivena zamršenim cvetnim motivima, a ne kao deo tkanine.

Dekolte koji stvara iluziju je savršen pristup kraljevskom glamuru sa upečatljivim savremenim detaljem.

Kako kaže konsultanktinja za garderobu i stil života Šeron Vorten, nošenje ovakvog dekoltea u 50-im godinama može da bude veoma upečatljiv, sve zavisi kako ga nosite.

- Kraljica Ranija uvek izgleda tako elegantno i zna kako da pokaže malo kože, a da se ne pokaže previše - kaže ona i dodaje:

- Volim što se ne plaši da nosi nešto ženstveno i malo drugačije. Godine nemaju nikakve veze sa tim!-

Ženstven kroj za glamurozan izgled

Haljina je bila ustručena tankom satenskom trakom u istoj boji, a od struka se spuštala u suknju A kroja koja je padala do poda.

Ranija od Jordana je isfenirala i pustila svoju kosu, a izgled je zaokrućila blistavim visećim minđušama i šminkom u toplim, smeđim bojama.

Svoj izgled je zaokružila metalno-zlatnom torbom i upečatljivom srebrnom narukvicom.

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