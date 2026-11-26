Kraljica Ranija u glamuroznoj haljini koja je optička iluzija: Upečatljiv detalj za nezaboravno modno izdanje
- Kraljica Ranija od Jordana pojavila se u tamnosmeđoj večernjoj haljini na prijemu u palati Al Huseinija u čast predsednika Uzbekistana i prve dame.
- Posebnu pažnju privukao je dekolte sa prozirnim vezenim delom koji je stvarao optičku iluziju cvetnog motiva.
- Stajling je upotpunila puštenom kosom, visećim minđušama, metalno-zlatnom torbom i srebrnom narukvicom.
Kraljica Ranija od Jordana jedna je od najlepših članica kraljevskih porodica širom sveta, a važi i za jednu od najstilizovanijih dama.
Poznata je po svom besprekornom modnom stilu, prefinjenim kombinacijama i elegantnim komadima.
Tako je nedavno zadivila sve prisutne u očaravajućoj večernjoj haljini sa jednim jedinstvenim detaljem koji je zahtevao dvostruku pažnju.
Kada se u ponedeljak uveče pojavila u palati Al Huseinija u čast predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojev i prve dame Ziroat Mirzijojeve, jordanska kraljica je pokazala glamuzorno izdanje.
Tamnosmeđa haljina je imala pufnaste rukave do laktova koji su izgledu dodavali volumen, a ono što je privuklu dodatnu pažnju jeste dekolte.
Detalj koji stvara iluziju
Ranija od Jordana je imala okrugli izrez, ali se pretvorio u optičku iluziju sa prozirnim vezenim delom koji je učinio da izgleda da je koža prekrivena zamršenim cvetnim motivima, a ne kao deo tkanine.
Dekolte koji stvara iluziju je savršen pristup kraljevskom glamuru sa upečatljivim savremenim detaljem.
Kako kaže konsultanktinja za garderobu i stil života Šeron Vorten, nošenje ovakvog dekoltea u 50-im godinama može da bude veoma upečatljiv, sve zavisi kako ga nosite.
- Kraljica Ranija uvek izgleda tako elegantno i zna kako da pokaže malo kože, a da se ne pokaže previše - kaže ona i dodaje:
- Volim što se ne plaši da nosi nešto ženstveno i malo drugačije. Godine nemaju nikakve veze sa tim!-
Ženstven kroj za glamurozan izgled
Haljina je bila ustručena tankom satenskom trakom u istoj boji, a od struka se spuštala u suknju A kroja koja je padala do poda.
Ranija od Jordana je isfenirala i pustila svoju kosu, a izgled je zaokrućila blistavim visećim minđušama i šminkom u toplim, smeđim bojama.
Svoj izgled je zaokružila metalno-zlatnom torbom i upečatljivom srebrnom narukvicom.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana