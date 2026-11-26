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Više od tri meseca nakon smrti američke glumice Hejden Panetijer, koja je 16. avgusta preminula od slučajnog predoziranja u 36. godini, o njenim poslednjim trenucima progovorio je čovek koji je pokušao da joj spase život.

Zak Hikerson, brat njenog dugogodišnjeg partnera Brajana Hikersona, u razgovoru sa novinarkom portala TMZ Čarli Nef opisao je šta se dogodilo u iznajmljenom apartmanu u Grinvilu, u američkoj saveznoj državi Južna Karolina.

Delovi intervjua objavljeni su 25. novembra, svega nekoliko dana nakon što je majka pokojne glumice Lesli Vogel javno optužila Brajana za smrt svoje ćerke.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pronašao ju je bez svesti

Kada je tog avgustovskog dana stigao u apartman u kojem su boravili njegov brat i Hejden, Zak nije odmah primetio da nešto nije u redu. Glumica je sedela prekrštenih nogu, sa telom nagnutim unapred. Tek kada joj se približio i seo pored nje, shvatio je da ne reaguje.

Alarmirao je brata, a u trenutku kada je Brajan pokušao da je podigne, Zak je primetio promenu boje njenog lica.

- Lice joj je poprimilo ljubičastu boju. Tada sam znao da nešto ozbiljno nije u redu - ispričao je Hikerson.

Pozvao je hitnu pomoć i započeo reanimaciju. Da je pokušavao da oživi glumicu potvrđuje i snimak razgovora sa dispečerom hitne službe, koji je dospeo u javnost sredinom oktobra.

Zak je ranije otkrio i da je njegov brat Hejden dao nalokson, lek koji se koristi za poništavanje dejstva opioida u slučaju predoziranja.

Foto: AdMedia/Starface / imago stock&people / Profimedia

Kada su medicinski radnici stigli u apartman, preuzeli su pokušaje oživljavanja glumice.

- Mogao sam samo da sedim, gledam i molim se dok su se borili za njen život - prisetio se Zak.

Prema njegovim rečima, Brajan je sve vreme bio van sebe, skrhan i u neverici zbog prizora kojem je prisustvovao.

Uprkos naporima medicinske ekipe, glumici nije bilo spasa. Zak je ispričao da je, kada je proglašena njena smrt, klečao kraj njenih nogu i molio se. Potom se poslednji put oprostio od prijateljice i napustio apartman.

Majka glumice za njenu smrt optužila bivšeg partnera

Smrt Hejden Panetijer ponovo je u središte pažnje dovela njen turbulentan odnos sa Brajanom Hikersonom, koji je prethodnih godina imao problema sa zakonom zbog nasilja u porodici.

Glumica je o nasilju koje je pretrpela tokom njihove veze govorila i u memoarima "This Is Me: A Reckoning", objavljenim u maju ove godine, svega tri meseca pre smrti.

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa Vladimirom Kličkom sa kojim ima ćerku:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

Njena majka Lesli Vogel sredinom novembra javno je iznela ozbiljne optužbe na Brajanov račun, tvrdeći da ga smatra odgovornim za smrt svoje ćerke.

Zak je u novom intervjuu odbacio optužbe na račun svog brata, osvrnuvši se i na negativne komentare kojima su obojica izložena od avgusta. Važno je, međutim, naglasiti da Brajan nije optužen za smrt glumice.

Zak je najavio i osnivanje fondacije namenjene osobama koje se bore sa zavisnošću od droge, čime želi da sačuva uspomenu na pokojnu glumicu.

Rezultati obdukcije, objavljeni u septembru, pokazali su da je Hejden preminula usled toksičnog dejstva kombinacije nekoliko supstanci, među kojima su bili fentanil, alprazolam, metokarbamol i kvetiapin. U toksikološkom nalazu evidentiran je i 4-ANPP, supstanca povezana sa fentanilom.

Hejden Panetijer i bivšo dečko Brajan Hikerson Foto: Eric Charbonneau / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njena smrt zvanično je okarakterisana kao nesrećni slučaj, a lokalna policija u Južnoj Karolini krajem oktobra zatvorila je istragu o okolnostima pod kojima je glumica preminula.

Hejden Panetijer pred kamerama je praktično odrasla. Još kao devojčica pojavila se u popularnim televizijskim ostvarenjima, svetsku slavu stekla je ulogom Kler Benet u seriji "Heroji", dok joj je uloga kantri pevačice Džulijet Barns u seriji "Nešvil" donela dve nominacije za Zlatni globus.

Privatno, njen život obeležile su borba sa zavisnošću, postporođajnom depresijom i nasiljem u partnerskom odnosu.

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