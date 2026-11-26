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Poznati televizijski kuvar Gordon Remzi, koji ima 60 godina, zvanično je postao ponosni deda nakon što je njegova ćerka Holi Remzi-Piti dobila prvo dete sa suprugom, plivačem Adamom Pitijem.

Holi je srećnu vest podelila na Instagramu u četvrtak, 26. novembra, otkrivši i ime novorođene devojčice.

„Dafni Džun Remzi-Piti, dobro došla na svet! Zauvek ćeš biti naša prelepa devojčica i Džordžova mlađa sestra. Hvala svim lekarima, medicinskim sestrama i babicama koji su se pobrinuli da budemo bezbedni, zdravi i srećni. Bićemo vam zauvek zahvalni“, napisala je Holi.

Gordon najavio dolazak unuke na ceremoniji u Holivudu

Zvezda emisije „Next Level Baker“ još pre nekoliko dana otkrila je da je njegova ćerka veoma blizu porođaja. Tokom govora na ceremoniji otkrivanja njegove zvezde na Holivudskoj stazi slavnih, održanoj 18. novembra, Gordon je govorio o porodici koja se uskoro proširuje.

„Porodica Remzi postaje sve veća“, rekao je, uputivši posebnu poruku svojim najmilijima.

„Za nekoliko dana dobićemo prvo unuče.“

Gordon i njegova supruga Tana, koji su se venčali 1996. godine, imaju šestoro dece.

Najstariju ćerku Megan dobili su 1998. godine, a godinu dana kasnije rođeni su blizanci Holi Ana Remzi i Džek Skot Remzi. Ćerka Matilda, poznatija kao Tili, rođena je 2001. godine.

Porodica je 2019. dobila sina Oskara Džejmsa, a 2023. godine i najmlađeg sina Džesija Džejmsa.

Šalio se da će ćerka roditi u avionu

Gordon je tokom ceremonije na Holivudskoj stazi slavnih otkrio i da je porodica bila zabrinuta da li će Holi stići na vreme.

„Brinuli smo se da bi Holi mogla da dobije porođajne bolove i da joj pukne vodenjak. Tana me je pitala: ’Da li da se vratimo ili da se ja vratim?’ A ja sam rekao: ’Ne, ne, dovezite je ovamo avionom. Neka se porodi u vazduhu’“, našalio se slavni kuvar.

„Naš sin Džek, koji je u britanskim oružanim snagama, danas ne može da bude sa nama. Megan je policajka, a naša dva dečaka, Džesi i Oskar, svakim danom nas čine mlađima. I, naravno, tu je i Tili. Hvala vam svima“, rekao je Gordon.

Unuka će ga zvati Papa Dži

Nakon što je dobio zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih, Gordon je otkrio i kako će ga unuka zvati.

„Mislim da ću se zvati Papa Dži. Papa Dži, sa zvezdom u Holivudu!“, rekao je zvezda emisije „Kitchen Nightmares“ za magazin People i druge medije.

Istog dana gostovao je i u emisiji „Jimmy Kimmel Live!“, gde je govorio o uzbuđenju zbog dolaska unuke, ali i o tome kako istovremeno odgaja dva mlađa sina, Oskara i Džesija.

„Lepo je što i dalje imamo male dečake, u isto vreme. Tako da, da, radujem se tome“, rekao je Gordon voditelju Džimiju Kimelu.