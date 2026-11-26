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Olivera Balašević, udovica legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, oglasila se nakon pitanja koje se pojavilo u popularnom kvizu „Potera“, a koje se odnosilo na stihove jedne od najpoznatijih Đoletovih pesama „Devojka sa čardaš nogama“.

Pitanje je glasilo čega su pune kose devojci iz čuvene pesme, a odgovor je, za sve ljubitelje Balaševićeve muzike, dobro poznat – polena.

Ipak, Olivera smatra da takvo pitanje nije trebalo da se nađe u kvizu, jer je reč o stihovima koje, kako je istakla, znaju i takmičari i tragači.

Olivera je svoje mišljenje podelila je na društvenim mrežama, poručivši da se Đoletovi stihovi ne pamte kao obične informacije, već se doživljavaju i nose u sebi.

Olivera Balašević reakcija na kviz Potera Foto: Printscreen / Instagram / olivera.balasevic

„Nije to pitanje za kviz jer i tragači i takmičari oduvek znaju da su te kose pune polena... i da se takvi stihovi nikada ne uče napamet, već se pevaju iz duše“, poručila je Olivera.

Njena reakcija brzo je privukla pažnju ljubitelja Balaševićeve muzike, koji su se još jednom podsetili koliko su njegove pesme duboko utkane u živote publike.

Pesma koja traje decenijama

„Devojka sa čardaš nogama“ jedna je od numera sa albuma „Tri posleratna druga“, objavljenog 1989. godine. Pesma je tokom decenija postala veliki hit, a njeni stihovi i danas se pevaju širom regiona.

Za Oliveru, međutim, Đoletove pesme nisu samo deo muzičke istorije i veliki hitovi – one su uspomene na čoveka sa kojim je provela život i ljubav koju je kroz svoje stihove ostavio iza sebe.

Zato je i ovoga puta reagovala, podsećajući da neke pesme ne pripadaju samo kvizovima i pitanjima, već srcima onih koji ih godinama pevaju.