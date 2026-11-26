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Vukašin Katić je početkom meseca predstavljen kao novo lice Radio-televizije Srbije, a gledaoci su ga imali prilike da upoznaju i ranije, tokom njegovog angažmana na Pink televiziji, gde je radio kao reporter.

Nedugo nakon što je objavio da počinje angažman na RTS-u, kao reporter u emisiji "Druga kafa", usledili su kako pozitivni, tako i negativni komentari, povodom čega je mladi Vukašin odlučio da se oglasi na "Iksu" i prokomentarisao rad na Pink televiziji.

"Apropo nekakvog 'preletanja', jesam do nedavno bio deo Pinka, što nikada nisam ni krio. Ostajem pri stavu da sam neizmerno zahvalan na pruženoj prilici da se, pre svega, bavim svojom strukom, ali i na svemu što sam naučio tokom vremena provedenog na ovoj televiziji", poručio je Katić.

Uporedo sa tim, počeo je da besni rat sa Jelenom Karleušom, koja je u jednom trenutku napisala da je slala poruku Manji Grčić, tadašnjoj direktorki RTS-a, da ga zaposli.

Zbog svega ovoga je odbor RTS-a tražio da mu se da otkaz, a Vukašin je obrisao naloge i na Iksu i na Instagramu.

Borivoje Uskoković je preneo zaposlenima da zahteva od menadžmenta da utvrdi pod kojim okolnostima je Vukašin Katić zaposlen u RTS-ui da pronađe zakonski osnov za raskid ugovora, kako bi se sprečilo dalje urušavanje ugleda kuće, prenosi RTS.

Sada se nakon dužeg vremena vratio na mreže, a na njegovom nalogu vidimo da više nema zvaničnih RTS slika kojima je predstavljen kao novo lice Javnog servisa.

Nova lica na RTS



Radio-televizija Srbije nastavlja da uvodi nova lica u svoj program, a gledaoci su u utorak, 3. novembra, imali priliku da upoznaju Branislava Ćalića, jednog od kandidata izabranih putem javnog poziva. On je dobio svoje mesto u informativnom delu Jutarnjeg programa RTS-a, gde je publici predstavio najvažnije vesti iz zemlje i sveta.

Ćalić, koji je inače po profesiji glumac, prvi put se našao u ovoj ulozi pred širokim auditorijumom Javnog servisa, a svoj zadatak obavio je profesionalno i sigurno, nastavljajući niz predstavljanja novih televizijskih lica koja će u narednom periodu biti deo programa nacionalne televizije.

Milica Simović kao prezenterka vesti na RTS-u Jutarnjem programu Foto: RTS Printscreen

Samo dan pre Ćalićevog pojavljivanja, u ponedeljak, 2. novembra, gledaoci su u istoj emisiji imali priliku da vide Milicu Simović, koja je takođe izabrana putem javnog poziva RTS-a.

Mlada prezenterka bila je zadužena za pregled aktuelnih događaja iz Srbije i sveta, a svoj prvi nastup u ovoj ulozi obavila je profesionalno.

Njihovo pojavljivanje deo je predstavljanja nove generacije televizijskih lica, kojima je pružena prilika da svoje znanje i veštine pokažu pred kamerama Javnog servisa.