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Gradski odbornik iz londonske opštine Brent pridružio se pozivima da se spreči nastup Merilina Mensona na stadionu Vembli naredne godine, uoči suđenja koje pevača očekuje zbog optužbi za seksualno zlostavljanje.

Liberalni demokrata Anton Georgiju prikupio je više od 20.000 potpisa na peticiji kojom se od organizatora traži da zauzmu „čvrst stav“ protiv Mensona, koji bi u julu trebalo da nastupi kao predgrupa bendu Slipknot.

Menson, čije je pravo ime Brajan Vorner, trebalo bi da se u novembru naredne godine pojavi na suđenju u okviru građanske tužbe koju je protiv njega podnela bivša asistentkinja Ešli Volters. Ona ga optužuje za seksualno zlostavljanje, što pevač negira.

Merilin Menson Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Traže otkazivanje nastupa do presude

Georgiju je uputio pismo organizatoru koncerta, kompaniji Live Nation, kao i stadionu Vembli, pozivajući ih da otkažu Mensonov nastup sve dok sud ne donese presudu.

U saopštenju je poručio:

„Ukoliko gospodin Vorner bude osuđen na predstojećem suđenju, to bi se veoma loše odrazilo na stadion, moglo bi da izazove ogromnu reputacionu štetu i pošalje pogrešnu poruku žrtvama seksualnog zlostavljanja.“

Peticiju je potpisalo i više od deset dobrotvornih organizacija koje su ranije tražile da Menson bude uklonjen sa liste izvođača.

Menson se suočavao sa brojnim optužbama

Merilin Menson se tokom prethodnih godina suočio sa više optužbi za seksualno nedolično ponašanje koje je iznelo nekoliko žena. Neki od tih slučajeva su odbačeni ili obustavljeni. Pevač negira sve optužbe.

Ranije je portparol opštinskog veća Brenta izjavio da su odluke o tome ko će nastupati na stadionu Vembli „u krajnjoj nadležnosti samog stadiona i organizatora događaja, a ne opštine Brent, koja nema direktnu kontrolu nad komercijalnim rezervacijama“.

Ipak, kako je istaknuto, to ne umanjuje posvećenost opštine borbi protiv nasilja nad ženama i devojčicama.

Foto: Printscreen/Youtube/JamesBrown

„Takvom nasilju nema mesta u Brentu“, navedeno je u saopštenju.

„Naša posvećenost zaštiti žena i devojčica je nepokolebljiva i nastavićemo da je pokazujemo svojim postupcima.“

BBC je kontaktirao stadion Vembli i predstavnike Merilina Mensona kako bi dobio komentar, ali odgovor za sada nije objavljen.