Ples bodibilderke izazvao oštre reakcije: "Neprijatno mi je, a istovremeno ne mogu da prestanem da gledam"
Snimak nastupa bodibilderke Anastasije Korableve privukao je pažnju miliona ljudi na društvenim mrežama. Video sa jednog takmičenja dosad je pregledan više od 86 miliona puta, a brojni korisnici TikToka ostali su iznenađeni njenom mišićavom građom.
Na snimku koji traje 30 sekundi Korableva izlazi na binu u svetlucavom ljubičastom bikiniju. U svojoj koreografiji spojila je plesne pokrete sa klasičnim bodibilding pozama kojima ističe razvijenost i definiciju mišića.
Samouvereno je nastupila pred publikom, smenjujući ritmične pokrete rukama sa pozama u kojima pokazuje mišiće grudi, leđa i ruku. Na kraju je mahnula publici i napustila scenu.
Snimak izazvao brojne reakcije
Dok je publika u sali njen nastup nagradila aplauzom, snimak je na društvenim mrežama izazvao lavinu reakcija. Objava je prikupila hiljade komentara, a mnogi gledaoci nisu krili iznenađenje njenim izgledom.
"Tako sam zbunjen", "Ovo izgleda bolno." "Neprijatno mi je, a istovremeno ne mogu da prestanem da gledam", "Šta sam to gledao pa mi algoritam sada ovo prikazuje?", neki su od komentara.
Jedno od najprestižnijih takmičenja u bodibildingu
Korableva je nastupila na kvalifikacionom takmičenju za Joe Weider's Olympia Fitness & Performance Weekend, jedan od najprestižnijih događaja u svetu profesionalnog bodibildinga. Manifestacija okuplja vodeće svetske takmičare u brojnim kategorijama. Najpoznatija je Mr. Olympia, čiju su titulu tokom karijere osvajali i Arnold Švarceneger i Roni Kolman.
U kojim se kategorijama takmiče žene?
Ženska takmičenja podeljena su u nekoliko kategorija koje se razlikuju prema kriterijumima mišićne mase, proporcija, definicije mišića i scenskog nastupa.
Kategorija Ms. Olympia okuplja takmičarke sa izrazito razvijenom muskulaturom, dok se u kategoriji Women's Physique traži nešto manja mišićna masa. Postoje i kategorije Figure, Fitness, Wellness i Bikini, od kojih svaka ima posebne kriterijume ocenjivanja.
Da bi nastupili na Olimpiji, profesionalni bodibilderi i bodibilderke moraju da ispune propisane kvalifikacione uslove.
(Kurir.rs/Index.hr)
Pogledajte video: Žena prodaje majčino mleko bodibilderima