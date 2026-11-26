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Snimak nastupa bodibilderke Anastasije Korableve privukao je pažnju miliona ljudi na društvenim mrežama. Video sa jednog takmičenja dosad je pregledan više od 86 miliona puta, a brojni korisnici TikToka ostali su iznenađeni njenom mišićavom građom.

Na snimku koji traje 30 sekundi Korableva izlazi na binu u svetlucavom ljubičastom bikiniju. U svojoj koreografiji spojila je plesne pokrete sa klasičnim bodibilding pozama kojima ističe razvijenost i definiciju mišića.

Samouvereno je nastupila pred publikom, smenjujući ritmične pokrete rukama sa pozama u kojima pokazuje mišiće grudi, leđa i ruku. Na kraju je mahnula publici i napustila scenu.

Snimak izazvao brojne reakcije

Dok je publika u sali njen nastup nagradila aplauzom, snimak je na društvenim mrežama izazvao lavinu reakcija. Objava je prikupila hiljade komentara, a mnogi gledaoci nisu krili iznenađenje njenim izgledom.

"Tako sam zbunjen", "Ovo izgleda bolno." "Neprijatno mi je, a istovremeno ne mogu da prestanem da gledam", "Šta sam to gledao pa mi algoritam sada ovo prikazuje?", neki su od komentara.

Jedno od najprestižnijih takmičenja u bodibildingu

Korableva je nastupila na kvalifikacionom takmičenju za Joe Weider's Olympia Fitness & Performance Weekend, jedan od najprestižnijih događaja u svetu profesionalnog bodibildinga. Manifestacija okuplja vodeće svetske takmičare u brojnim kategorijama. Najpoznatija je Mr. Olympia, čiju su titulu tokom karijere osvajali i Arnold Švarceneger i Roni Kolman.

U kojim se kategorijama takmiče žene?

Ženska takmičenja podeljena su u nekoliko kategorija koje se razlikuju prema kriterijumima mišićne mase, proporcija, definicije mišića i scenskog nastupa.

Kategorija Ms. Olympia okuplja takmičarke sa izrazito razvijenom muskulaturom, dok se u kategoriji Women's Physique traži nešto manja mišićna masa. Postoje i kategorije Figure, Fitness, Wellness i Bikini, od kojih svaka ima posebne kriterijume ocenjivanja.

Da bi nastupili na Olimpiji, profesionalni bodibilderi i bodibilderke moraju da ispune propisane kvalifikacione uslove.

(Kurir.rs/Index.hr)

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