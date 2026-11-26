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Glumac Dragan Gagi Jovanović je na izbornoj listi „Studentska lista - Studenti pobeđuju“ zauzimao 122. mesto što mu je omogućilo da bude deo skuštinske većine u novom mandatu. Međutim, ovo nije prvi put da sedi u skuštinskoj klupi.

Da život piše romane pokazuje i to da je legendarni glumac pre nekoliko decenija upravo bio na istom mestu ali zahvaljujući ulozi koju je tada igrao.

Gagi Jovanović kadar iz serije "Bela lađa" Foto: printscreen/youtube/RTS TV serije

Zanimljivo je da je Jovanović u seriji "Bela lađa" igrao doktora Maričića, narodnog poslanika, a gotovo dve decenije kasnije našao se u pravim skupštinskim klupama.

Upravo je scena iz ove popularne serije, u kojoj se doktor Maričić kao član Stranke demokratske renesanse našao u poslaničkim klupama, ponovo postala viralna. Korisnici društvenih mreža masovno se šale da je čuveni scenarista Siniša Pavić još tada precizno predvidio glumčevu političku budućnost.

Popularna serija „Bela lađa“ je počela da se prikazuje na Radio televiziji Srbije u decembru 2006. godine, pre 20 godina, a emitovana je sve do aprila 2012. godine. Serija je predstavljala nastavak filmskog serijala „Tesna koža“, a tokom šest sezona snimljeno je ukupno 90 epizoda.

Brojne poznate ličnosti postale narodni poslanici

Konstitutivna sednica 15. saziva Narodne skupštine Srbije održana je 17. novembra, a među novim poslanicima našao se veliki broj ličnosti iz sveta kulture, sporta i javnog života.

Foto: Kurir

Pored Dragana Jovanovića, sa Studentske liste u poslaničke klupe ušli su glumci Tihomir Tika Stanić i Bojan Dimitrijević, poznat kao Pikac iz serije „Vratiće se rode“, kao i muzičar i advokat Feđa Dimović i proslavljeni košarkaš Dejan Bodiroga.

Među predstavnicima liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ nalaze se glumci Branislav Lečić i Lidija Vukićević, nekadašnji košarkaš Željko Rebrača i operska pevačica Nataša Tasić Knežević.

Novi saziv parlamenta konstituisan je nakon potvrđivanja poslaničkih mandata, a zakletvu su položila 244 narodna poslanika.