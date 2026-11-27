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Italijanska glumicaMonika Beluči (62) ukrala je svu pažnju na ovogodišnjem filmskom festivalu u Marakešu, gde se pojavila u četvrtak. Jedna od najlepših žena na svetu zablistala je u crnoj svetlucavoj kreaciji i oduševila mladolikim izgledom.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala Monika Beluči:

1/6 Vidi galeriju Monika Beluči na filmskom festivalu u Marakešu Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia, Berzane Nasser/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Beluči je nosila haljinu koja joj je padala sa ramena, sa širokim rukavima i dugom suknjom. Pripijena haljina stajala joj je kao salivena, a glumica ju je iskombinovala sa crnom torbicom i jednostavnim nakitom. Šminka joj je bila svedena, sa naglaskom na oči.

Tajna mladolikog izgleda

Monika je ranije otkrila svoj nekonvencionalan način života zbog kojeg izgleda mlađe nego ikad. Navela je kako ne izbegava testeninu, kolače i vino, a obožavaocima je podelila savet za očuvanje mladosti, poručivši:

"Dobro jedite, dobro pijte, imajte dobar seksualni život i mnogo se smejte!", rekla je ona. Kako bi održala svoj metabolizam aktivnim, Beluči jede pet obroka dnevno, doručak, ručak i večeru, kao i dve užine.

Monika Beluči na filmskom festivalu u Marakešu Foto: Berzane Nasser/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Glumica se pridržava mediteranske ishrane bogate povrćem, voćem, nemasnim proteinima i maslinovim uljem, a konzumira i namirnice bogate zdravim mastima, poput orašastih plodova i avokada, čime svoju kožu hrani iznutra. Monika takođe pazi na veličinu porcija. Ta metoda omogućava joj da jede sve za čime žudi, a da pritom ne pretera.

Što se tiče vežbanja, Monika s vremena na vreme odlazi na pilates, a nekoliko puta nedeljno ide na plivanje.

"Naravno, pomalo vežbam i pazim na ishranu kad moram da radim, ali nisam opsednuta time. Uvek sam bila žena sa oblinama, nikad nisam bila jako mršava, takva mi je priroda. A želim da ostarim na miran način; kad imate 50 ili 60 godina, nemate iste potrebe kao kad imate 20", poručila je ona ranije.

Monika Beluči na filmskom festivalu u Marakešu Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

Starenje kao privilegija

Beluči je ranije govorila i o starenju i rekla da ne shvata zašto je ono nešto negativno za žene. Rekla je kako razume da je nekim ženama teško da prihvate koncept starenja, ali je istakla da "nema druge prave alternative".

"Ili stariš i taj proces prihvataš dostojanstveno, ili umireš. Kad se tako postavi stvar, hiljadu puta radije biram starenje. Starenje znači da imaš sreću što si živ i što pred sobom imaš neki horizont. Osim toga, zrelost donosi divan dar: odvajanje. Ponekad, kako stariš, prestaješ da budeš samo glumica i postaješ posmatrač sveta, što ti omogućava da sve sagledaš iz druge perspektive", rekla je glumica, koja se osvrnula i na to što danas postoji više uloga za starije žene.

Monika Beluči u filmu "Rođendanska žurka" Foto: F Comme Film / Album / Profimedia

"U prošlosti je glumicama bilo gotovo nemoguće da imaju karijeru posle četrdesete godine. Sada živim u Francuskoj i susrećem se sa imenima kao što su Katrin Denev, Izabel Iper ili Fani Ardan, izvanrednim ženama koje nisu prestale da snimaju, da se pojavljuju na naslovnicama i predvode kampanje sa neospornim autoritetom. Podrazumeva se da zrela žena ima fascinantne priče koje može da ispriča, a publika traži da te stvarnosti vidi na velikom platnu", dodala je.

Ljubavni život posle raskida

Beluči se na filmskom festivalu pojavila nekoliko meseci nakon raskida sa rediteljem Timom Bartonom. Monika i Tim vezu su započeli u oktobru 2023. godine, a zatim su zajedno radili na filmu "Beetlejuice Beetlejuice".

Monika Beluči, Tim Barton Foto: Anna Maria Tinghino / imago stock&people / Profimedia

Raskinuli su u septembru 2025. godine, što su potvrdili putem zajedničke izjave. "Uz puno poštovanje i duboku brigu jedno za drugo, Monika i Tim su odlučili da krenu svako svojim putem", poručili su.

Monika je prethodno bila u vezi sa Nikolasom Lefevrom, sa kojim je raskinula 2019. godine, a od 1999. do 2013. bila je u braku sa Vensanom Kaselom, sa kojim je dobila dve ćerke, Devu i Leoni.

(Kurir.rs/Jutarnji)

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