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Megan Markl ponovo se našla na udaru kritika - čini se kako je njen advent kalendarnapravljen uz pomoć veštačke inteligencije. Kalendar ispunjen čokoladicama potiče od njenog brenda, As Ever, a glavna ilustracija je prikaz vile vojvotkinje i vojvode od Saseksa u Montesitu na prednjoj strani.

Daily Mail piše kako dizajn nije delo ljudske ruke već je napravljen uz pomoć AI alata kompanije OpenAI, tvorca ChatGPT-a. Uz to, kalendar košta 115 funti, odnosno 137 evra.

"Stvoren u saradnji s proslavljenim proizvođačem čokolade Compartés iz Los Anđelesa, ovaj advent kalendar limitiranog izdanja otkriva 24 ručno izrađene čokolade u dizajnu suvenira inspirisanom Meganinim domom i baštom u Montesitu", ističe se na internet stranici brenda uz video Megan i proizvoda.

"Unutar svake posebne čokolade crpe se ukusi iz svežeg kalifornijskog obilja i omiljenih As Ever proizvoda, uključujući naše prepoznatljive namaze, a završavaju se brojem za odbrojavanje u Meganinom rukopisu", stoji u opisu.

Brend As Ever, koji je Markl osnovala početkom prošle godine, ističe kako je reč o "ručno izrađenom" proizvodu, ali britanske novine tvrde kako alati za otkrivanje veštačke inteligencije prikazuju da je ilustracija "nacrtana" pomoću AI alata.

Takođe se proziva to što je Markl ranije govorila o protivljenju takvoj tehnologiji, rekavši kako ona "ubrzava i pojačava" štetne pojave na internetu. Priznala je i da ju AI plaši, te sebe opisala kao "vintage" devojku.

Analiza novina pokazuje da slika sadrži "SynthID" – nevidljivi vodeni žig razvijen kao sredstvo za borbu protiv dezinformacija koje stvara veštačka inteligencija. "Dizajniran je tako da prati sliku gde god ona dospela, čak i ako se izmeni. Ne može da se ukloni, a stopa pogrešnih pozitivnih rezultata iznosi svega 0,1 odsto", pišu.

Ovo nije prvi put da se njen brend našao na meti kritika. Samo prošle nedelje je otkriveno da je brend koristio lažnu sliku voćnog pirea za promovisanje svoje praznične rasprodaje. Takođe je Instagram niz njihovih objava označio napomenom "izmenjeno pomoću veštačke inteligencije". Inače, Meta, vlasnik aplikacije, automatski označava slike izrađene ili uređene pomoću sopstvenih alata baziranih na veštačkoj inteligenciji kako bi se suzbilo širenje dezinformacija.

Foto: Nicolas Tucat, PA Images / Alamy / Profimedia

Prošlog meseca su stručnjaci za kraljevsku porodicu primetili da njena praznična kolekcija ima sličnost s predmetima iz kolekcije Bakingemske palate za 2026. godinu, piše Page Six.

Megan Markl nije jedina koja se pronašla na udaru kritika zbog advent kalendara. Isto se dogodilo i preduzetnici i rijaliti zvezdi Kim Kardašijan. Njen brend Skims je nakon brojnih optužbi za preskupi kalendar u kojem su bile gumice za kosu i ukosnice, između ostalog, ponudio povraćaj novca svima koji su ga kupili.

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