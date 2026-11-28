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Britanska manekenka i modna ikona Naomi Kembel doputovala je danas u Sarajevo, odakle se uputila na Jahorinu u Republici Srpskoj, gde će večeras, u ulozi di-džeja, zvanično otvoriti novu zimsku turističku sezonu na toj planini u okviru manifestacije "Ski opening", prenosi Tanjug.

Kembel je na Međunarodni aerodrom Sarajevo sletela u poslepodnevnim satima, gde su je dočekali organizatori manifestacije, nakon čega je u pratnji svog tima i domaćina krenula ka Jahorini, javlja sarajevski Kliks.

Program druge manifestacije "Ski opening" počinje u 22 časa, dok će vrata za posetioce biti otvorena od 19 časova, najavili su organizatori.

Naomi Kembel Foto: Camela Cinzia/IPA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ekipa portala Pink.rs zabeležila je njene prve trenutke po dolasku na ovu popularnu planinsku destinaciju. Pogledajte kako je izgledao njen dolazak:

Muzički program otvoriće regionalni pevač Nikola Rokvić, nakon čega će za DJ pult stati Kembel, koja će svojim nastupom zaokružiti večerašnji događaj.

Svetsku slavu Kembel je stekla kao jedna od najpoznatijih i najuticajnijih manekenki u istoriji mode.

Karijeru je započela još kao tinejdžerka, a tokom nekoliko decenija izgradila je status jedne od vodećih ličnosti svetske modne industrije.

Poslednjih godina sve više se posvećuje muzici i DJ nastupima, učestvujući na ekskluzivnim događajima širom sveta.

Foto: Shutterstock

Njen dolazak na Jahorinu predstavlja drugačije umetničko izdanje poznate manekenke, koja kroz muziku spaja interesovanja za ritam, modu i noćni život, zaključio je Kliks.

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