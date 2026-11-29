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Marša Kros, glumica koju je televizijska publika zavolela kao besprekorno doteranu perfekcionistkinju Bri Van de Kamp u kultnoj seriji "Očajne domaćice", godinama je bila jedno od najprepoznatljivijih lica malih ekrana.

Dok je pred kamerama igrala lik žene koja se trudi da pod svaku cenu održi privid savršenog života, njena stvarnost je bila daleko od holivudske bajke.

Foto: Profimedia

Iza prepoznatljivog osmeha, crvene kose i uspešne glumačke karijere stajale su godine tuge, bolnih rastanaka i izuzetno teških životnih izazova. Rođena 25. marta 1962. u Marlboru u Masačusetsu, već je u detinjstvu pokazivala veliku ljubav prema glumi. Odrasla je u porodici u kojoj je majka radila kao učiteljica, dok joj je otac bio zaposlen u kadrovskoj službi.

Život joj je doneo niz ličnih tragedija, pa je tako prerano ostala bez velike ljubavi, a godinama je čekala i priliku da postane majka. Kada je napokon ostvarila porodičnu sreću i sa 45 godina rodila bliznakinje, suočila se s teškom bolešću svog supruga.

Foto: Profimedia

Njenom suprugu je 2009. godine dijagnostikovan je rak grla, u vreme kada su njihove bliznakinje imale tek dve godine. Marša je tada prolazila kroz izuzetno zahtevan period, usklađujući snimanje "Očajnih domačica", brigu o ćerkama i odlaske u bolnicu. Nakon iscrpljujućeg lečenja Tomova bolest je ušla u remisiju, a porodica je napokon mogla da odahne.

Međutim, osam godina kasnije usledio je novi težak udarac. Marša je tokom rutinskog lekarskog pregleda, iako nije imala izražene simptome, saznala da boluje od analnog karcinoma. Prošla je hemoterapiju i zračenje, a lečenje je bilo uspešno.

Foto: Profimedia

Posebno ju je iznenadilo saznanje da lekari sumnjaju da je obe bolesti uzrokovao isti tip humanog papilomavirusa (HPV).

Foto: BabiradPicture / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glumica je 2019. godine potvrdila da su i ona i suprug u remisiji, a njihova iskustva s teškom bolešću dodatno su joj promenila pogled na život. Počela je još više da ceni svakodnevne trenutke provedene s porodicom, a svoju popularnost je odlučila da iskoristi za podizanje svesti o prevenciji raka, važnosti redovnih lekarskih pregleda i vakcinisanju protiv HPV-a.

Foto: Printscreen/ Instagram/ reallymarcia

Marša i Tom i dalje su u braku, a njihove bliznakinje su u međuvremenu odrasle. Nakon svega što su zajedno prošli, glumica ne krije koliko je zahvalna na životu i vremenu koje može da provodi sa svojim najmilijima.

Foto: TOUCHSTONE TELEVISION - Album / Album / Profimedia

Uprkos svim teškim životnim iskušenjima, poznata glumica nije dozvolila da je tragedije definišu. Bolest je uspela da pobedi, a danas živi znatno mirnijim ritmom, podalje od nekadašnje holivudske slave. Posvećena je svojoj porodici, povremenoj glumi i podizanju svesti o opakoj bolesti s kojom se hrabro izborila, prenosi Dnevnik.hr.

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