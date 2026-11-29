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Nikol Kidmanima neobičan ritual za ljude koji je naljute: njihova imena zapiše na papir i stavi u zamrzivač. Glumica je o tome govorila u nedavnom intervjuu za Sheer Luxe, gde je nastupila sa Sandrom Bulok, svojom koleginicom iz filma "Praktična magija 2". Razgovor je vodila Kidmanina sestričina Lusija Holi.

Nikol Kidman Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Porodična sklonost magiji

Tema je skrenula na magiju nakon što je Holi objasnila da su žene u porodici Kidman oduvek bile povezane s natprirodnim.

"Ne znam znaš li ovo o ženama iz porodice Kidman", rekla je Holi Sandri Bulok. "Naginjemo toj magičnoj strani. Neki bi rekli da smo veštice. Baka je rođena na petak 13."

Nikol Kidman Foto: Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na pitanje koje su im omiljene čarolije, Kidman je odgovorila: "Ljubavne čarolije. Ali ako sam malo ljuta na nekoga, zapisaću njegovo ime i staviti ga u zamrzivač."

Bulok ostala u šoku

Sandru Bulok je odmah interesovalo čemu služi taj postupak. "Šta se time postiže?" pitala je. "Zaledim ih", odgovorila je Kidman.

Nikol Kidman i Sandra Bulok Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Ispostavilo se da ritual nije njena izmišljotina. Holi je rekla da je njena baka, pokojna majka Nikol Kidman, Žanel En Kidman, "znala da ima spisak imena u pregradi za led". Na iznenađenje Sandre Bulok, Kidman je objasnila da proces ima i svoj kraj i da se "može izaći iz zamrzivača".

Sandra Bulok i Nikol Kidman Foto: Phil Lewis / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

"Da li javiš toj osobi da više nije na hlađenju?" zanimalo je Bulok. "Ne, ne, ne. Osetiće to", odgovorila je Holi.

Bulok se na kraju našalila i pitala da li je i sama bila podvrgnuta tom tretmanu tokom snimanja. "Znači li to da sam završila u zamrzivaču usred snimanja, kad si odjednom postala hladna prema meni?" pitala je. Kidman se nasmejala i odgovorila negativno.

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