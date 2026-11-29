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Princ Hari napravio je još jedan korak ka pomirenju sa ocem, kraljem Čarlsom III, nakon što ga je u oktobru tajno posetio u Balmoralu, u Škotskoj.

Vojvoda od Saseksa je na ovo putovanje otišao sam, bez supruge Megan Markl i njihovo dvoje dece, princa Arčija (7) i princeze Lilibet (5), objavio je 29. novembra britanski list „San on Sandej“.

Iako su Hari i njegov otac, kralj Čarls (78), u prethodnom periodu bili u kontaktu, ovaj „tajni susret“ bio je prvi put da su se videli licem u lice otkako su se Hari i njegova porodica u avgustu vratili u Veliku Britaniju.

Foto: Nicolas Tucat, PA Images / Alamy / Profimedia

Prvi susret oči u oči posle dužeg vremena

Vojvoda od Saseksa postepeno pokušava da popravi odnos sa ocem, ali je i dalje u lošim odnosima sa starijim bratom, princom Vilijamom (44).

Prema pisanju lista „San on Sandej“, poseta Balmoralu dogodila se tokom vikenda 17. oktobra. Samo nekoliko dana kasnije, kralju Čarlsu su se pridružili princ Vilijam i princeza Kejt, koji su u Vindzorskom zamku ugostili sultana Omana tokom njegove državne posete.

Predstavnici vojvode od Saseksa i Bakingemske palate nisu želeli da komentarišu susret Harija i Čarlsa kada ih je u nedelju, 29. novembra, kontaktirao magazin „Pipl“.

Podsetimo, Hari i Megan su još u julu doveli svoju decu na privatni susret sa kraljem Čarlsom i njegovom suprugom, kraljicom Kamilom (79), u njihovoj seoskoj rezidenciji Hajgrouv, u mestu Tetberi u grofoviji Glosteršir.

Rane između braće i dalje su duboke

Princ Hari nikada nije krio želju da se pomiri sa porodicom, ali izvori bliski princu Vilijamu i princezi Kejt rekli su magazinu „Pipl“ u septembru da su povrede nastale tokom porodičnog sukoba i dalje veoma duboke.

„Sve je to za njih bilo veoma teško i ne bih zamerio Vilijamu ako je oprezan“, rekao je jedan dobro obavešteni izvor iz kraljevskih krugova.

Harijev susret sa ocem dogodio se nakon što je objavljeno da su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa odlučili da Božić provedu u Kaliforniji, umesto u Velikoj Britaniji, preneo je „Telegraf“.

Prošle nedelje oglasio se i dugogodišnji kraljevski fotograf Artur Edvards, koji veruje da se Hari vratio u Veliku Britaniju upravo kako bi obnovio porodične veze.

„Zaista mislim da će se Hari pomiriti sa svojom porodicom. Zato se i vratio da sklopi mir sa ocem i bratom“, rekao je Edvards za „Tajms“.

Ipak, fotograf smatra da princ pre toga mora da preuzme odgovornost za svoje postupke.

„Ali mora da se iskupi. Svi mi to moramo, makar u nekoj maloj meri, ali Hari ima prilično dug put iskupljenja pred sobom“, dodao je Edvards.

U istom intervjuu istakao je da mu vera daje nadu i uverenje da je kraljevska porodica „u dobrom stanju“.

kraljevska porodica Foto: ALPR/AdMedia / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Deca se odlično prilagodila životu u Velikoj Britaniji

Hari je u poslednje vreme otvorenije govorio i o tome kako se njegova porodica prilagođava životu u Velikoj Britaniji. Nedavno je u emisiji „This Morning“ pričao o tome kako su se Arči i Lilibet navikli na novu školsku sredinu.

„Obožavaju što su se vratili! Kažem vratili, iako oni zapravo nikada nisu...“, rekao je princ.

Dodao je da je prelazak u novu sredinu za decu predstavljao veliku promenu, ali da im je škola pomogla da se brzo uklope.

„To je velika promena kulture... Deci je nošenje školskih uniformi velika novina, ali im je to svakako pomoglo. Njihovo samopouzdanje je od kada pohađaju školu u Velikoj Britaniji neverovatno poraslo, što je zaista, zaista lepo“, zaključio je Hari.