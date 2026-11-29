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Hejli Me, majka četvoro dece iz SAD-a, mislila je da živi miran porodični život… sve dok niz neverovatnih događaja 2021. godine nije potpuno preokrenuo njen svet. Priča je odjeknula zahvaljujući njenim TikTok videima (koji su kasnije uklonjeni), ali detalji su ostali urezani u pamćenju mnogih.

Detalj na vratu koji je srušio sve

Hejli, inače majka četvoro dece, ponovo se zbližila sa svojom najboljom prijateljicom nakon višegodišnje pauze, baš u trenutku kada je ova saznala da je u drugom stanju. Želeći da bude uz nju u svakom trenutku, vozila ju je na preglede, prisustvovala porođaju, pa čak i nosila očevu narukvicu u porodilištu. Samo tri dana nakon rođenja devojčice, dok joj je pomagala oko presvlačenja i kupanja, Hejli je primetila dve sitne, specifične izrasline na bebinom vratu. Isti takav nasledni beleg imao je i njen najstariji sin. O tome kako je u sekundi shvatila surovu realnost, Hejli je otvoreno govorila u svojoj ispovesti:

- Upravo smo došli kući iz bolnice, kupala sam i presvlačila bebu kada je okrenula vrat, a ja sam uočila njenu urođenu manu. To je teško uočiti kada su bebe tako male, a posebno jer je nisam ni ciljano tražila.

Foto: Facebook Printscreen

Za nju više nije bilo nikakve dileme ko je biološki otac devojčice koju je do malopre držala u naručju. Svoje sumnje koje su se odmah pretvorile u surovu potvrdu, ova majka je dodatno pojasnila:

- Isti beleg ima i nekoliko druge dece mog muža. Tako da sam tačno znala da je dete moje najbolje drugarice i dete mog muža.

Život pod istim krovom nakon priznanja

Nakon što su im se pogledi sreli u sobi, prijateljica nije mogla dugo da ćuti i već posle nekoliko minuta priznala je sve. Iako je njen suprug aferu potvrdio tek nekoliko meseci kasnije, situacija u njihovoj kući postala je krajnje bizarna. Prijateljica je u tom periodu već živela sa njima, pa su obe žene nastavile da brinu o deci pod istim krovom, što je Hejli kasnije gorko opisala kao svojevrsnu zajednicu "sestara-žena".

Šokantno otkriće u sopstvenoj kući bilo je tek početak lavine koja je usledila. Daljim istraživanjem Hejli je došla do saznanja da beba njene drugarice nije jedino dete koje je njen suprug dobio van braka. Ispostavilo se da on u istom kraju ima najmanje devetoro dece sa različitim ženama.

Foto: Facebook Printscreen

Selidba zbog straha od budućnosti

Život u maloj sredini postao je nepodnošljiv, posebno kada je Hejli počela da primećuje decu po gradu koja neverovatno liče na njenog muža. Vođena strahom da bi njena deca jednog dana, ne znajući za krvno srodstvo, mogla da stupe u emotivnu vezu sa sopstvenim polubratom ili polusestrom, donela je odluku da se odseli i krene od nule u drugom gradu. Sa bivšim mužem prekinula je svaki kontakt, a isto je na kraju uradila i njena nekadašnja najbolja prijateljica, pokušavajući da zaštiti svoju ćerku od daljih trauma.

Žena posle saznanja da je beba njene prijateljice zapravo dete njenog muža Foto: Printscreen/TikTok/haileymae93

Kurir.rs

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