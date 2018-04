REŠIO DA BATALI POROKE: Vuk Kostić priznao da je prestao da pije alkohol, a OVO je razlog!

Popularni glumac Vuk Kostić uskoro počinje, sa ostatkom ekipe serije "Ubice mog oca", da snima treću sezonu popularne serije, zbog čega je odlučio da batali poroke.

Vuk je otkrio da je zbog posla privremeno prestao da konzumira alkohol.

"Sad sam potpuno prestao da pijem, jer od 1. maja kreću snimanja, a najviše sam voleo lozu. To je moje piće bilo. Bilo da je crnogorska, iz Trebinja ili iz Knina, ali uvek me je asocirala na more i na neki provod", kaže glumac.

Na pitanje kakva će biti nova sezona, Vuk je ostao tajanstven.



"Krećemo da snimamo za neki dan, ali neću da vam kažem šta vas očekuje", rekao je Kostić.

foto: Vladimir Šporčić

