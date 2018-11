PETAR RISTOVSKI O ANEGDOTAMA SA SNIMANJA: Prizvao sam emociju koja me je rasplakala! Bio je pravi izazov snimiti NAJPOTRESNIJE SCENE!

Istorijski spektakl film "Kralj Petar Prvi" pun je potresnih scena, a suze nije lako glumiti. Naročito ako imate samo osam godina i igrate najmlađeg vojnika na svetu, Momčila Gavrića. Jedna od najlepših scena iza kamere tokom snimanja dogodila se upravo sa malim Ivanom Vujićem, dečakom koji igra Gavrića.

O tome šta se desilo, priča reditelj Petar Ristovski.

foto: Promo

"Snimali smo scenu kada mali Momčilo svedoči kako austrijski vojnik ubija njegove roditelje. Nakon što smo snimili njegove kadrove, trebalo je posle pauze nastaviti snimanje u istoj emociji. Međutim, posle desetak neuspešnih dublova, kaže mi mali Ivan: "Petre, ja ne mogu da izvedem sad to što ti hoćeš jer mi se emocija istrošila". On je, naime, trebalo uplakan da trči kroz selo, bežeći od Austrijanaca. Počnemo, ali on ne može da se zaplače. Onda ja odlučim da se koncentrišem zajedno s njim. Odvedem ga da se izolujemo od svih. Čučnuo sam pored njega, zamislio sam se i prizvao tu emociju koja me je rasplakala. Pogledao sam ga očima punih suza. Tog trenutka je krenuo da plače kao kiša. Ubrzo su krenule komande, i snimili smo taj potrebni kadar, u kome je on delovao tako iskreno i čisto poput najboljih svetskih glumaca", otkrio je Petar.

Međutim, nije bilo uvek samo tužno, kako kaže reditelj, štaviše, bilo je i veoma zabavno. Naime, on je u početku svog oca Lazara Ristovskog na setu tokom snimanja zvao tata, što je i normalno. Međutim, kako je snimanje odmicalo, Petar je počeo da ga zove "tata kralju", jer su ga i svi glumci zvali "kralju". To je ostalo, pa ga i sada zove "tata kralju", čime svaki put nasmeje celu ekipu.

foto: Promo

