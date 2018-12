BILA JE SEKS IKONA VELIKE JUGE, A ONDA SE SVE SRUŠILO KAO KULA OD KARATA: Imala je sve što poželi, a onda ju je bivši strpao u kliniku za ODVIKAVANJE, a sina nije GODINAMA videla, evo zbog čega

Kada je 1960. godine Sonja provozala vespu ulicama Beograda, a sve zarad filma “Ljubav i moda”, Desanka Beba Lončar, odmah je proglašena seks simbolom bivše Jugoslavije. Govorili su da je naša verzija filmske dive Brižit Bardo, a ova lepa plavuša mamila je uzdahe mnogih muškaraca. Iako je na filmovima uvek imala lepe role, njen život nije bio kao sa platna - naprotiv.

Sve do braka bila je to prava ljubavna priča, a nakon toga se sve pretvara u dramu. Filmska karijera je mnogo nije zanimala, želela je da se bavi zanimanjem koje nema veze sa kinematografijom, međutim pojavljuje se na konskusu za dečije spikere Radio televizije i prolazi na kastingu.

Reditelji su spazili njen talenat za glumom, te su je sa 17 godina iz zgrade Radio Beograda odveli na snimanje partizanskog filma “Deveti krug”, al' je posle toga ta profesija nije previše zanimala.

Jednog dana na njena vrata zakucale su filmadžije, tražili su plavokosu devojku koja je godinu dana ranije snimila film.

- Došli su kod mene i rekli mi - snimaćeš jedan film, vozićeš vespu, nosićeš divne haljine, vozićeš se avionom... To je bilo kao san - rekla je jednom prilikom Beba i opisala kako je izgledao trenutak kada je upravo na tom snimanju kada je imala svega osamnaest godina umalo izgubila život.



- Poleteli smo sa aerodroma u Batajnici. Tada nisam znala da jedrilica nema motor, a avion koji nas je povukao u nebo otkačio je sajlu i odleteo. Ostala sam sa pilotom, koji je vozio jedrilicu i u isto vreme dublirao glumca Duška Bulajića. Iznad nas je leteo drugi avion i snimao me kako pevam. Međutim, jedrilica je počela da ponire i mi smo bukvalno pali u Smederevsku tvrđavu. Jedrilica je pukla na pola, a mi smo, na sreću, prošli nepovređeni - priseća se glumica.

Htela to ili ne, nakon prikazivanja filma svi su počeli da traže da se u njihovim filmovima pojavi Beba. Postaje jedna od najtraženijih mladih glumica tadašnje Jugoslavije. Od prvog zarađenog novca na filmu kupila je beli “mercedes”.

– Dvosed, kabriolet... To je najluksuzniji auto koji sam imala. Bila sam klinka, sad to vidim kao tipično dečji potez. Meni su ta kola bila poput neke igračke, a isto sam tako kupila i bundu. Uopšte nije bila za mene, više onako za starije žene. Ali u Jugoslaviji tada svega toga nije bilo. Jednom sam sama sebi kupila veliki dijamant! Za to mi nikad nije trebao frajer. Mislim, ako je galantan, utoliko bolje – prisetila se prvih godina mladosti Beba Lončar.

Svojim šarmom brzo uspeva da je osvoji biznismen Josip Radeljak Dikano, za kojeg se posle nekoliko meseci veze venčava. Svoje prve godine braka Beba je često opisivala kao najljepši san, govoreći kako ona i suprug žive poput dvoje zaljubljene dece. Ona je snimala filmove, nakon čega su stizale ponude i za inostrano tržište, dok je Josip počeo da radi kao inženjer elektrotehnike. Između ponuda koje su podrazumevale preseljenje u Los Anđeles, Pariz, London ili Rim, Beba je izabrala Italiju u koju su se oboje preselili sredinom osamdesetih. Rim se pokazao kao idealan za veštog Josipa koji je pohvatao konce sistema i počeo kupovati prve nekretnine, koje su mu počele donositi veliki kapital, ali i moć. U braku s Dikanom, Beba se ostvarila i kao majka.

U 39. godini kada se ostvarila kao glumica, rodila je sina Lea. Iako je tada brak ovo dvoje uspešnih ljudi nalikovao bajci, Beba donosi odluku da pre noći napusti kinematografiju. U najvećem zenitu slave, rediteljima saopštava da raskida ugovor koji je unapred potpisala za dva filma i da više ne želi da bude na filmu.

- Nije bilo teško odlučiti se na takav korak. Počela sam da radim sa svega sedam-osam godina. Detinjstvo i mladost provela sam na snimanjima. Sa skoro 40 godina snimala sam jedan film u Alžiru o krstaškim ratovima, nosila sam užasnu periku od 15 kila, napolju je bilo sto stepeni, pustinja oko mene, mučila sam se i psihički i fizički. Stala sam ispred ogledala i rekla sebi: „Šta radiš ti ovde? Je l’ za novac radiš? Ne! Je l’ za karijeru? Ne!”. Nisam više imala motiv ni da zarađujem novac, ni da pravim karijeru. U glavi mi se upalila lampica i odlučila da iz korena promenim život. Rodila sam dete, promenila sam zanimanje, državu... - ispričala je Beba.

Odlazi u ilegalu od javnog života, posvećuje se odgajanju sina Leona, međutim za sve to vreme trpi i trazivce u braku, koje postaju učestale. Sve češća putovanja iz Rima u Zagreb, Beograd Dikan je pravdao poslovnim putovanjima. Međutim priča je bila potpuno drugačija - uplovio je u novu ljubav za koju je Desanka saznala. Mlada glumica Ena Begović uspela je da se ušuška blizu srca biznismena. Prijatelji bivših supružnika govorili su kako je već nakon Leovog rođenja Radeljak često govorio kako više ne može izdržati pritisak i kako se želi rastati. Ali, snagu za taj korak dala mu je tek buduća supruga u koju se zaljubio za vreme braka sa Bebom i zbog koje ju je ostavio.

Brak dug 23. godine pao je kao kula od karata. Ubrzo su usledili novi skandali koji su tada potresli Jugoslaviju, biznismen koji je imao novac, u to vreme imao je i moć. Želeo je da dobije potpuno starateljstvo na Leonom, te za svoj cilj nije birao sredstava.

- To se zove zamor materijala. Sećam se da smo živeli fantastično i posle smo počeli da idemo na živce jedno drugom. Dok je odnos muškarca i žene stalno zavođenje, ništa nije problem. Seks je najvažniji deo te igre. Ali ljubav, nažalost, nije večna, ma koliko mi žene to romantično želele. I tu su muškarci pametniji. Oni se lakše upuštaju u nove veze, više reskiraju. To je zato što živimo u muškom svetu. Njima se preljuba oprašta, a kojoj bi ženi bilo oprošteno da ostavi muža sa sve decom i nađe 20 godina mlađeg frajera? Pa stavili bi je na stub srama. Samo, ko smo mi da sudimo ljubavi - rekla je ranije Beba.

Tada je jugoslovenska štampa pisala: “Beba se opirala, Dikan ne želi da popusti”, pa je u toj priči žena izvukla deblji kraj. Dikan se poslužio malim trikom. Navodno je Bebu proglasio alkoholičarkom i smestio je u kliniku za borbu protiv alkoholizma u kojoj je glumica provela dve godine. Kad je izašla sa “lečenja”, Dikan joj je, kako pričaju njihovi tadašnji prijatelji, predlagao miran život u Beogradu daleko od sina Lea. U tim razgovorima tražio je od nje da zaboravi na sina kog je rodila. Zauzvrat joj je obećao da će Leu pružiti najbolje školovanje te da će na njega, nakon njegovig punoletstava, prepisati sve svoje nekretnine. Ako se svi budu pridržavali njegove igre, govorio je, svima će biti dobro. Želeći najbolje svom sinu, Beba je tada pristala na kompromis. Nije mogla da viđa sina godina, sve dok on nije tajno pozvao preko prijatelja želeći da se sastane sa majkom. Leo je počeo da studira u Londonu, a njoj je to išlo pod ruku te je svaki slobodan trenutak koristila da tajno ode kod sina u London. U dubini duše je prezirala sve godine braka i u neverici bila da je bila toliko slepa. Utehu od karaha braka i privatnih problema pronašla je u beogradskom skijašu Stevanu Marinkoviću. Zauvek se preselila u Beogradu, stvarila tačku na 25 godina bavljenja glumom i tako nastavila da vodi život kao sav normlan svet.

- Živim na mom Dorćolu, gde sam i rođena. Imam nekoliko solucija za život u inostranstvu, gde povremeno odlazim, ali većinu vremena provodim u Beogradu. Radim ono što zbog glumačkog posla nisam mogla da radim kao devojčica i mlada žena. Ne šminkam se, ne radim ništa glamurozno, družim se sa velikim brojem prijatelja i mnogo čitam. Volim što je moj grad metropola, što se trese i što je pun života - rekla je tada Beba Lončar. U javnosti nikada nije želela da govori o nepravdi koju je preživela od strane bivšeg supruga.

- Moj sin je poslovan čovek. Ima 29 godina i završio je fakultet za informatiku. Ima svoju firmu i nije još oženjen, ali se nadam da će se to desiti uskoro - rekla je jednom prilikom Desanka.

