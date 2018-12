MUŽ EJMI VAJNHAUS 7 GODINA POSLE TRAGEDIJE PERE IME! Nisam ja kriv za njenu smrt! To je nameštaljka NJENOG OCA! (FOTO)

Ejmi Vajnhaus preminula je u 27. godini, 23. jula 2011. godine. Nakon tragičnog događaja, mnogi su prst uperili u njenog muža Blejka Fildera Sivila, koji se nije opirao, već javno i priznao koliko ga krivica izjeda. Navodno, on ju je navukao na heroin koji ju je koštao života. Međutim, sedam godina kasnije rešio je da opere ime i skine odgovornost zbog nemilog događaja.

"Uvek ću se osećati krivim, ali ne želi više da budem jedina osoba koju krive. Ejmi nije radila ništa što Ejmi nije htela da radi. Trebalo je da imam mnogo ddrugačiji pristup svemu ovome", izjavio je on u "Good Morning Britain", gde je malo detaljnije pojasnio odnos sa slavnom pevačicom.

"Ejmi i ja smo bili zajedno šest, sedam godina, ali ne u kontinuitetu. Naša veza je bila turbulentna. Imali smo jedan ozbiljniji raskid koji su popratili mediji, ali smo se pomirili i tada. Godinama me prozivaju zbog drogiranja, ali istina je da smo se nas dvoje drogirali nekih šest meseci tokom našeg braka i to je to. Pre toga Ejmi se nije drogirala, samo je pušila marihuanu. Ja sam uzeo heroin samo četiri ili pet puta", priznao je sve Blejk.

"Pušio sam u hotelskoj sobi i ona je pitala može li malo. Malo sam se bunio. Šta god da sam rekao ili uradio, ona bi ga probala na kraju. Naravno da sad žalim zbog toga, ne samo zbog štete koju sam učinio njoj već zbog štete koju je pretrpela njena porodica i moja porodica, pa i ja sam. Svašta smo prošli zbog zavisnosti", konstatovao je još 2013. za Independent.

Od Ejmi se razveo jer je, kako navodi, njen otac Mič tako hteo.

"Tada sam bio u zatvoru. Rekao mi je da ću se, ako je stvarno volim, razvesti od nje i pustiti je da živi pa sam to i učinio. Ejmi i ja smo pričali o tome i odlučili da ćemo se razvesti da bi nas pustili na miru, ali da ćemo se u budućnosti verojatno ponovno venčati", isšričao je Blejk.

Inače, Blejk je 2012. godine završio u bolnici nakon što je uzeo opasan koktel alkohola i narkotika. Majka njegovog petnaestomesečnog sina, Sara Aspin, našla ga je u krevetu dok se gušio. Hitna pomoć bila je alarmirana iz istih stopa, a u bolnici konstatovano je otkazivanje više organa. Iz kome se probudio posle dve nedelje.

