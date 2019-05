BRITANCI SE KLADE NA IME NOVOG PRINCA: Kraljevska BEBA će se zvati Albert?! Evo zbog koga celo OSTRVO priželjkuje to ime, a ono što znači je VIŠE NEGO PLEMIĆKI!

Vojvotkinja Megan (37) rodila je dečaka u 5.26 sati 6. maja, potvrdila je kraljevska porodica, dečak je težak 3,200 grama.

"To je bilo najneverojatnije iskustvo koje bih ikada mogao zamisliti. Kako žene rade to što rade, nemoguće je shvatiti. Oboje smo apsolutno oduševljeni i zahvalni svima na podršci. Bilo je neverovatno i želeli smo da to podelimo s vama", izjavio je princ Hari (34).

foto: Profimedia

Prema britanskim kladionicama najviše Engleza kladilo se na ime Albert kojemu je koeficijent 1,33, zatim je na redu Artur s koeficijentom 2,55, a tek onda onda idz Aleksandar, Džejms, Filip, Luis, Henri, Frederik, Tomas i Edvard.

Odnosno, najveći dobitak na uloženi novac čeka vas ukoliko uplatite na imena Tomas i Edard kojima je koeficijent 20.

foto: Profimedia

Ime Albert još od poslednje trudnoće Kejt Midlton (37) dobro se kotira na britanskim kladionicama i popularno je ime u britanskoj kraljevskoj porodici. Razlog tome je što od braka kraljice Viktorije i princa Alberta 1840. godine, navedeno ime se pojavilo u gotovoj svakoj generaciji

Takođe, Albert u prijevodu znači 'plemenit', a ukoliko Megan i Hari tako nazovu sina, odali bi počast kraljičinom pokojnom ocu Albertu Bertieju Fredericku Arthuru Georgeu.

Kurir.rs/Foto Profimedia

Kurir