RADOVAO SE MALIM STVARIMA, KAO ŠTO SE SIROČE RADUJE: Voja Brajović se oprostio od Miše Janketića i naterao SUZE NA OČI! (KURIR TV)

Komemoracija Mihailu Miši Janketiću održala se u njegovom matičnom pozorištu Jugoslovenskom dramskom.

Miša je umro 15. marta u 81. godini, a od njega su se oprostili mnogobrojne kolege i prijatelji, a jedan od njih je bio i Voja Brajović koji je održao emotivan govor.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

"Imao je ispunjen život. Svjetlana, Radomir, Iva, Marko, Milica to su bile najveće njegove nagrade. Radovao se malim stvarima kao što se siroče raduje. Od malih stvari je pravio hiperbole i uzdizao ih za sve nas. Svaku ulogu je Miša doživljavao kao Sizif kamen koji je on gurao sve dok ga ne napravi u dragulj. Njegova poslednja uloga je bila dijamant. Vreme je okrutni diktator, a Miša je umeo da se s njim nosi. Podržavao je mlade iako ih nekad nije razumeo. Bio savremen do kraja. Njegovo očekivanje budućnosti me je navelo da pročitam pesmu Brane Petrovića, njegovog vršnjaka", rekao je Voja.

foto: Kurir

Kurir.rs, Foto: Kurir

Kurir