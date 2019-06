MIŠEL UELBEK NIJE OTVORIO FESTIVAL KROKODIL: Slavni pisac odustao od Beograda zbog traume koju je doživeo na letu!

Slavni francuski pisac Mišel Uelbek ipak nije stigao sinoć u Beograd na otvaranje književnog festivala Krokodil zbog problema na letu - obavestio je publiku u Kombank dvorani pisac Vladimir Arsenijević iz organizacije festivala.

On je pročitao Uelbekov mejl u kojem je istakao da mu je žao što nije pred beogradskom publikom.

foto: Nemanja Nikolić

"Dragi moji, istinu govoreći onih par sati čekanja dok nije odlučeno da se let odloži bili su poprilično uzemiravajući. Došlo je do neke vrste pobune putnika koji su zahtevali da izađu iz aviona. Bilo je nekoliko zabrinjavajućih pojava, naročito miris goriva koji se javljao u kabini. Zaista mi je žao zbog svega ovoga ali zaista mislim da je moglo da se završi mnogo gore", napisao je Uelbek i dodao:

foto: Nemanja Nikolić

"Dobili smo nekoliko uelbekovštine u svemu ovome. Bila bi to duga priča, kao scena iz romana, ali ja ću ukratko. Jedna žana se prva pobunila. Rekla je upravo ono što sam ja želeo da kažem: "Već dva sata nam govorite svašta, dobro vidim da postoji neki problem sa avionom, želim da siđem odmah". Ona je imala hrabrosti da to kaže, ne ja. Najviše mi je žao što nisam sa vama večeras. Negde u sebi mi je drago što sam bio deo ove pobune. Pisac previše lako prihvata da bude u ulozi posmatrača. Žao mi je što nisam ja bio taj koji je sve poveo. Ovo kratko sučeljavanje sa autoritetom podseća na dugu francusku istoriju žutih prsluka."

foto: Nemanja Nikolić

Puna dvorana odgovorila je negodovanjem, uzvicima i pitanjem zašto ranije nisu objavili da slavni pisac nije stigao u Beograd. Veliki broj ljudi napustio je salu besan što je uopšte kupio kartu. Odgovore na njihova pitanja dobili smo od Milene Berić iz organizacije:

foto: Nemanja Nikolić

"Već godinu dana merimo svaku reč, postupak, kako bismo doveli Mišela, jednu književnu zvezdu. On je odbio 43 zemlje. Sve smo obezbedili šta je tražio. Čekamo na aerodromu do ponoći sinoć. Obaveštavaju nas da se dešava tehnički kvar, a putnike prebacuju na let danas. Mi do kraja imamo informaciju da je on na drugom letu, da ga dovodimo na festival. Imali smo potvrdu da je ušao. Međutim, on javlja da nikad neće sesti više u avion. Mi smo ga zamolili da nam pošalje zvanični mail zbog publike, a do tada nismo mogli ništa da objavljujemo", kaže Milena i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić

"Ova situacija najviše pogađa nas, kao malu organizaciju, i zbog reputacije i zbog daljeg poslovanja. Što se tiče ljudi koji su kupili karte, oni, kao i poslednjih 10 godina, kupuju karte za festival Krokodil, ne za Mišela Uelbeka. Danas je ovde 50 učesnika koji su renomirani književnici. Uskoro ćemo da konsultujemo advokate i u najskorijem vremenu obavestiti javnost o svemu".

foto: Nemanja Nikolić

