SLIKU SU MI OKAČILI NA SAJT KOJI TARGETIRA DRŽAVNE NEPRIJATELJE UKRAJINE! Miloš Biković progovorio o tome kako će mu ZABRANA ULASKA uticati na KARIJERU

Srpskom glumcu Milošu Bikoviću (31) ukrajinske vlasti bez ikakvog javnog obrazloženja i objašnjenja stavile su zabranu ulaska u Ukrajinu.

"Saznao sam tako što je moje ime i dosije i slika osvanula na ukrajinskom sajtu "Mirotvorac". To je sajt koji označava sve neprijatelje ukrajinskog režima ili sve one za koje oni smatraju da su pretnja po nacionalnu bezbednost Ukrajine. To mi je potvrđeno i od strane ukrajinskih koproducenata sa kojima je trebalo da realizujemo saradnju na jednom projektu koji bi bio u srpsko-ukrajinskoj koprodukciji. Međutim, i od strane ukrajinskih kolega mi je to potvrđeno."

Na pitanje hoće li zabrana uticati na njegovu karijeru, Miloš odgovara:

"Ne utiče mnogo na moj posao. Vrlo minimalno, ali je situacija više sa ljudske i poetske strane apsurdna i zanimljiva."

Glumac je imao sreće da poseti ovu zemlju pre nego što je saznao da više to ne može da uradi:

"Jesam, posetio sam. Bio sam u Kijevu, Počajivu, Kijevsko-Pečerskoj lavri. Lepa zemlja, divan narod, praktično je teško razlikovati ukrajinski, srpski narod, zato što su Sloveni vrlo slični jedni drugima."

"Ne znam koliko traje zabrana, ali verovatno sve dok se oni osećaju "nebezbedno" od moje strane", završava Miloš i kaže da mu niko od zvaničnika Ukrajine nije obratio.

