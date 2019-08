JELENA GAVRILOVIĆ O ULOZI U SCI FI SERIJI I NOVIM IZAZOVIMA: Volela bih da budem Bond devojka! Istina je da sam bila na kastingu!

Druga sezona naučnofantastičnog televizijskog serijala "Predstraža", koja se od 15. avgusta emituje na kanalu SCI FI, predstavljena je u beogradskom bioskopu Ušće.



Najnovija sezona je kompletno snimana i montirana u Srbiji, korišćene su brojne lokacije u Beogradu i okolini, ambijent tvrđave Kalemegdan, kao i kompleksan studijski set.

U snimanju druge sezone učestvovali su brojni lokalni filmski stvaraoci, među kojima je glumica Jelena Gavrilović, koja tumači jednu od novih glavnih uloga, isceliteljku Sanu Vasić.

Gavrilovićeva je kazala da je Srbija zemlja sa izuzetnim filmskim radnicima, koji su jako talentovani.

"Mi, nažalost, nemamo novca za ovakve projekte. Ali mislim da smo sjajan projekat napravili. Imamo svašta da ponudimo, samo nam je potreban budžet. San svakog glumca je da glumi u epohi i baš sam uživala. Posebno je iskustvo raditi fantaziju. Kao mala sam zamišljala da igram takve uloge, i to je predivno", kazala je Gavrilovićeva i dodala da je jako teško glumiti na bilo kom jeziku koji nije maternji.



"Engleski u seriji nije klasičan, već je pomalo arhaičan i zato mi je bilo jako izazovno. Svaku emociju prvo u sebi ozvučim na srpskom jeziku, pa onda prenesem. Bilo mi je teško iskazati emociju na engleskom", kazala je Jelena.

Kako nam je otkrila imala je prilike i da uđe u konkurenciju za Bond devojku, i to dva puta.

"Istina je. Dva puta sam slala za Bond devojku selftejp - to je kada te kasting-direktor izabere, pa ti snimiš i pošalješ. Da, bilo je tu mnogo kastinga na kojima sam bila, a nisam pričala. Glumci to obično ne otkrivaju jer im posle bude žao. Ali to je sve dobro iskustvo jer shvatiš ko je sve tu bio, ko je šta dobio. Naravno da bih volela i da bi mi imponovalo da sam prošla, ali da li je realno, ne znam. Lepo je kad probaš. Kako kažu: ako posegneš za zvezdama, do oblaka ćeš sigurno doći", kaže Jelena.



Među profesionalcima iz Srbije je i kostimografkinja Ivana Vasić Ingliš, Igor Šunter, direktor fotografije, Milan Todorović, jedan od reditelja, glumci Dragan Mićanović, Miloš Timotijević, Nikola Rakočević, Jelena Stupljanin i mnogi drugi.

Džonatan Ingliš, producent serijala, kazao je da ima odlična iskustva u poslu sa profesionalcima iz Srbije.

"Živim ovde i posebno sam srećan što je "Predstraža" prva cela sezona nekog televizijskog formata iz SAD koji smo u potpunosti produkcijski stvorili u Srbiji. Svi ti ozbiljni profesionalci koje smo upoznali u Srbiji u oblasti televizijske i filmske produkcije na mene su ostavili izuzetan utisak", kazao je Ingliš.

