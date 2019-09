MUŠKARCI U HOLIVUDU ZARAĐUJU NEKOLIKO MILIONA $ VIŠE OD ŽENA! Mišel nije htela više da ĆUTI! Oduševila je hrabrošću, njene reči će još dugo ODZVANJATI SVETOM!

Mišel Vilijams osvojila je sinoć na dodeli Emi nagrada u Los Anđelesu nagradu za najbolju glumicu u kategoriji mini-serije ili televizijskog filma. Priznanje joj je donela uloga brodvejske glumice i plesačice Gven Verdon u seriji "Fosse/Verdon".

"Sledeći put kada žena, a posebno tamnoputa žena, koja dobija 52 centa u odnosu na dolar koji prima njen "muški kolega", kaže šta joj je sve potrebno da bi radila, poslušajte je. Verujte joj", rekla je Mišel.

Priče o nejednakim primanjima glumaca i glumica u Holivudu je dobro poznata, ali o tome se retko govori, iako se stvari ne menjaju.

Mišel je i sama žrtva ovog problema. Manje je bila plaćena za ulogu u filmu "All the Money in the World" od kolege Marka Valberga. Ona je za ponovno desetominutno snimanje pojedinih scena dobila 1.000, a Mark 1,5 miliona dolara.

