O LJUBAVI MILENE DRAVIĆ I DRAGANA NIKOLIĆA I DALJE SE PRIČA: Spojila ih je GLUMA, a ovako su govorili o svom DUGOM BRAKU

Milena Dravić i Dragan Nikolić voleli su se decenijama, a njihova ljubavna priča i danas je glavna tema.

U vreme kada su se sreli, Milena je već bila velika glumačka zvezda, a Dragan je tek počinjao karijeru. Upoznali su se na snimanju filma "Horoskop", a iz druženja se kasnije rodila i ljubav. Nedugo potom, rešili su da otpočnu zajednički život.

foto: Printskrin/Instagram

"Kad sam joj prišao, imao sam utisak da mi je to stara školska drugarica koju dugo nisam vidio ili neka devojka iz kraja koju poznajem ceo život. Upravo u tome je njena prava veličina. Osvojila me je svojom neposrednošću i normalnošću, uprkos velikoj popularnosti koju je već tad uživala. Mogla je da se ponaša kako hoće i niko joj ne bi zamerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvezda. To je nešto čime ona pleni i osvaja", rekao je on svojevremeno za "Stori".

Venčali su se 1971. godine, tokom snimanja novogodišnjeg TV filma "Kako su se volele dve budale", po tekstu Duška Radovića. U pauzi između snimanja, tražili su dodatnih sat vremena, otišli u opštinu Vračar i sklopili brak. U retkim prilikama, kada su javno pričali jedno o drugome, uvek su isticali da im je bračni drug najveća podrška i najstroži kritičar.

foto: Printscreen

„Za brak koji traje četiri decenije može da se nađe više razloga da se on prekine, nego da opstane. Ali, najlakše je nešto preseći i završiti, mnogo je teže boriti se da se brak sačuva. Ponekad i mala svađa može osvežiti dan. Ponekad je potrebno i biti ljubomoran, jer je i to jedan od pokazatelja ljubavi", rekao je jednom prilikom Dragan.

Njihova ogromna ljubav očekala je i starost, a kako je Milena jednom prlikom rekla, ljubav je bila i ostala mnogo više od onoga što je napisano o njima i ostala je uvek ponosna na ono što su imali.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir