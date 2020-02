ON JE SADA SAMO JEDAN STARAC! Upola mlađa bivša devojka (40) Al Paćina (79) progovorila o njihovoj vezi! OVO JE PROBLEM

Posle skoro dve godine zabavljanja izraelska glumica Mejtal Dohan (40) rekla je za jedan lokalni magazin da je raskinula sa Al Paćinom (79) zbog prevelike razlike u godinama.

- Teško je biti sa tako starim čovekom, pa makar on bio i Al Paćino - rekla je glumica za izraelaski Isha magazin, a prenosi People.

- Razlika u godinama je prevelika. Trudila sam se da to zanemarim, ali, da budem iskrena, on je sada jedan starac. I uz svu moju ljubav, to nije opstalo.

"Nedavno smo se posvađali i ostavila sam ga, ali ga zaista volim i poštujem. Drago mi je što sam bila uz njega kad god mu je to bilo potrebno i što sam deo njegovog zaveštanja", dodala je Mejtal.

"To je čast za mene. Srećna sam što smo bili u vezi i nadam se da ćemo ostati dobri prijatelji.

Dohan je takođe ispričala kako joj Paćino nije kupovao mnogo poklona.

"Kupovao mi je samo cveće. Kako da pristojno kažem da ne voli da troši novac"?

Paćinovi predstavnici za štampu nisu se oglašavali ovim povodom.

Par se poslednji put pojavio u javnosti na premijeri Skorsezovog filma "Irac", u društvu Paćinove osamnaestogodišnje ćerke Olivije. Glumac je za ovu ulogu bio nominovan za Oskara.

Paćino i Dohan su prvi put dovedeni u vezu 2018. kada je objavljeno da su viđeni na jednom holivudskom afterpartiju.

Glumac je pre toga deset godina bio u vezi sa argentinskom glumicom Lusilom Sola. Njena ćerka Kamila Morone, koja se sada zabavlja sa Leonardom Dikapriom, odrasla je uz Paćina i veoma su bliski.

Paćino je dobio ćerku Oliviju i njenog brata blizanca Antona sa glumicom Beverli Di Anđelo s kojom je bio od 1996. do 2003. godine. Rastali su se dve godine nakon što su dobili blizance. Glumac ima i tridesetogodišnju ćerku Džuli sa učiteljicom glume Džan Tarant.

