SVOJOJ DECI SAM PRIČAO DA SAM KOPAČ RUPA! Gorddan Kičić otkrio DETALJ iz života koji je malo ko znao, a evo šta je u pitanju!

Glumac Gordan Kičić govorio je o situaciji sa korona virusom i tom prilikom otkrio da se trudi da se što manje kreće.

- Samo ono što je neophodno, idem tamo gde moram i viđam se samo s onim ljudima s kojima moram. Nije jednostavno, ali smatram da moramo da se čuvamo - istakao je on.

On je godinama radio na priči za jedan film, kao i popularnu seriju, a sada je rekao da je veoma srećan što je priča našla put do publike.

- Ja sam i svojoj deci pričao takve priče, izmišljao sam svašta, govorio im da sam bio profesionalni kopač rupa, na primer. Ti mali ljudi nas pomno gledaju, i mi smo im tokom velikog dela života najveći uzori. I mi sami u sebi prepoznajemo svoje roditelje. Treba decu zabaviti, barem dok su mali. Jedan od uzora bio mi je film "Život je lep", u tom filmu otac sinu tokom celog filma govori da se sa Nemcima zapravo sve vreme igraju. To je želja da se život predstavi drugačijim, lepšim nego što jeste, to me je oduvek intrigiralo. I presrećan sam što u svom poslu za to imam priliku, mogu da se igram – otkrio je Kičić u emisiji "Kec na jedanaest".

