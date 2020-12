PEVAČICU JE BRED PIT PROSLAVIO PRE 23 GODINE, A NISU SE JOŠ UPOZNALI: Šanija mu sad poslala JAVNU PORUKU sa sve poljupcem! (FOTO)

Pevačica kantri muzike Šanija Tvejn poslala je javnu poruku Bredu Pitu i to preko Tvitera.

Glumac je proslavio 57. rođendan juče, a čestitke je dobio sa svih strana sveta. Neočekivano, obratila mu se i pevačica možda i najpoznatija po hitu iz 1997. godine "That Don't Impress Me Much".

Happy Birthday to Brad Pitt, I’ll make an exception for today 😘 — Shania Twain 💎 (@ShaniaTwain) December 18, 2020

"Okej, ti si Bred Pit? To me ne impresionira", pevala je misleći se na dobar izgled glumca.

"Srećan rođendan Bredu Pitu, napraviću izuzetak danas", našalila se na Tviteru, a dodala je i emotikon koji šalje poljubac.

Pevačica je ranije govorila zašto je za tu pesmu odabrala baš Pita. Kaže kako su je nadahnule fotografija Pita i njegove bivše Gvinet Paltrou koje su procurile u jednom magazinu.

"Pomislila sam kako je to grozan napad na njihovu privatnost i jednostavno sam sagledala stvari iz drugog ugla. On je predivan, obučen ili go", rekla je, pa dodala kako nije impresionirana time što još uvek nije upoznala Breda Pita.

