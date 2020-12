DŽEJ LO ODUSTALA OD VENČANJA SA ALEKSOM! Trebalo je da se venčamo u junu u Italiji, ali nam nije bilo SUĐENO

Latino diva Dženifer Lopez nedavno je priznala da su ona i verenik Aleks odustali od venčanja.

Naime, u emisiji kod Endija Koena, Džej Lo je govorila o svojim planovima i otkrila da su ona i Aleks odustali od svadbene ceremonije.

- Sve zavisi od ličnih stavova – da li želite uopšte to da uradite? Shvatili smo da nema razloga za žurbu. Bilo je veoma tužno jer je trebalo da se venčamo u junu u Italiji. Sve smo detaljno isplanirali. Tako smo u martu ili aprilu na sve što se događalo oko nas gledali sa zebnjom. Venčanje se neće dogoditi. Italija je tada bila najgore mesto na svetu, a trebalo je tamo da se venčamo. Tada sam ja rekla: "OK, moramo sve da otkažemo", bila je iskrena Dženifer i mislila je da će se venčati na kraj ove godine. Međutim, okolnosti im to ponovo nisu dopustile.

"Bilo je to veoma razočaravajuće", iskrena je bila Džej Lo, koja je potom priznala da im je otkazivanje venčanja dalo priliku da bolje razmisle o tome šta oboje žele u budućnosti.

"Stvari će se dogoditi kada bude suđeno, ali onda pomisliš: Želimo li mi to uopšte? Okolnosti su nam dale priliku da zastanemo i razmislimo o tome", rekla je Dženifer i dodala da im je venčanje "još uvek bitno", ali više im nije problem da čekaju i ovom izjavom podgrejala sumnje da između popularnog para ne funkcioniše sve u najboljem redu.

