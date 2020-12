PORODILA SE SLAVNA GLUMICA! Dobila dete sa kolegom, a evo koje ime su dali bebi!

Holivudska glumica Ema Roberts, dobila je sina sa glumcem Geretom Hedlundom.

Glasine o trudnoći isprva su se pojavile u junu ove godine, a zvezda serije “Scream Queen” potvrdila je takve navode mesec dana kasnije. Ona i glumac Geret Hedlund krenuli su da se zabavljaju u martu 2019. godine.

Roberts se porodila u petak, i dobila dečaka kome su ponosni roditeji dali ime Rouds.

Inače, ona je nedavno otkrila da nije bila sigurna hoće li ikada uspeti da zatrudni nakon borbe sa endometriozom tokom odrastanja.

- Uvek sam imala iscrpljujuće grčeve i menstruacije, toliko loše da bih propustila školu i kasnije u životu sam zbog toga morala da otkažem sastanke. Spomenula sam ovo svom lekaru koji to nije proučio i poslao me na put jer sam možda ipak bila samo dramatična. U kasnim 20-im, jednostavno sam imala osećaj da moram da pređem na ženskog lekara. To je bila najbolja odluka. Uradila je testove, poslala me kod specijaliste. Konačno, utvrđeno je da nisam preterivala, već da zaista imam zdravstveni problem. Do tada je to već počelo da utiče na moju plodnost. Rečeno mi je da treba da zamrznem svoje jajne ćelije ili da potražim druge opcije - izjavila je Ema u jednom intevjuu.

