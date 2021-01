BEBA MI JE UMRLA PRE 10 GODINA, POSLE TOGA ODALA SAM SE NARKOTICIMA! Pevačica se udala prošle godine i promenila život IZ KORENA!

Pevačica Lili Alen otvoreno je progovorila o svojoj borbi sa narkoticima, u podkastu di-džeja Fet Tonija, „The Recovery”.

Lili je i u „My Thoughts Exactly” memoarima javnosti 2019. otkrila razne teške trenutke iz života, a mnogima je najteže pala upravo priča iz njenog braka, te o detetu bez kog je ostala.

– Udala sam se sa 24 i ostala trudna, a beba je umrla pre deset godina, biće ovog meseca… (mtvorođena beba Vilijam, u šestom mesecu) Posle toga imala sam jednu, pa drugu uspešnu trudnoću i, oko pola godine od toga ostali smo bez para pa sam morala da se vratim na posao. U tom trenutku, međutim, uopšte se nisam osećala kao pop star. Počela sam da uzimam nešto veoma slično spidu da bih smršala i navukla sam se na to, jer sam se, dok sam uzimala, osećala nepobedivo. Bila sam i na turneji sa Majli Sajrus… Tad je „Wrecking ball” bio pravi, se*si hit, a ja sam poslednjih nekoliko godina samo rađala decu. A nikad do tad nikome nisam bila podrška, tako poslovno. Tako da, vraćala sam se u neku fazu života u kojoj sam zvezda, plus uz devojku koja je daleko zgodnija od mene, a to mi je baš teško palo – pričala je Lili.

U tom periodu, takođe, počela je i sa aferama, kao i sa alkoholom – koji joj je pomagao da „iskontroliše drogu”.

– Počela sam da varam tadašnjeg muža, a pila sam da se malo smirim što se droge tiče… Onda, shvatila sam da ustajem ujutru i pijem votku, viski… Šta god da mi padne pod ruku, jer sam drogu samo zamenila time. Kroz glavu mi je „protrčalo” da, eto, sad imam problem s alkoholom. Ništa drugo mi ne pomaže. Možda bih mogla da „pređem” na heroin – prisećala se, pa otkrila da je ipak odlučila da je vreme da sa svime prestane.

– Pošto sam videla šta heroin radi ljudima, sama pomisao da to uzmem naterala me je da lepo ustanem i potražim preko potrebnu pomoć. Bilo je, stvarno, vreme. Da se suočim sa svojim demonima. Prošlo je otprilike pet godina od tog momenta. Tada sam krenula put izlečenja i jedva sam se iščupala – ispričala je Lili.

Podsetimo, ona je se udala prošle godine za glumca Dejvida Habora, a nedavno je otkrila i da žele dete. Inače, ima sedmogodišnju ćerku Marinu i devetogodišnju Etel.

