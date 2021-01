STROG SAM OTAC, OPASNIJI SAM OD JELENE! Ivan Bosiljčić u emisiji uživo čestitao ćerki rođendan, ne krije koliko je PONOSAN!

Glumac Ivan Bosiljčić je u emisiji uživo čestitao ćerki rođendan, pa otkrio da je strožiji roditelj od suruge Jelene Tomašević.

foto: Printscreen/Premijera

- Uživo u programu mogu mojoj Nini da čestitam rođendan. Nina, srećan ti rođendan, voli te tata. Prošle godine sam snimio pesmu za nju, baš se iznenadila. Trudimo se da za neke važne datume pravimo neke kreativne stvari - rekao je Ivan, a potom otkrio kako je on proslavio svoj rođendan:

- Ja volim... Napunio sam 42 godine, bitne su godine, svaki uzrast ima svoju lepotu, ja se ne bih menjao ni za šta drugo, ne bih nikad više bio mladi glumac, da moram sve iz početka. Te javne čestitke i izjave ljubavi nisu neophodne, to je mali delić onoga kako mi provodimo taj dan i kakve nežnosti jedno drugom posvećuju, ne završava se sve na jednoj lepoj fotografiji i na par lepih reči.

Bosiljčić je potom ispričao kakav je roditelj.

- Postao sam otac ženskog deteta, to je za muškarce prava revolucija. Samo očevi ćerki znaju da moraju da otkriju novi svet i da je to neopisiva ljubav. Ja sam pomalo strog otac, malo sam opasniji od Jelene, strog sam, mora da ima mala doza strogosti. Nina prolazi kroz faze, a sada je u nekoj lepoj muzičkoj fazi, raste u lepu pijanistkinju, kad sedne za klavir postane druga osoba, postane celovita, stvarno sam ponosan. Neverovatno je kada gledaš kako neko raste. Naše dete je tražilo da ide u školu, iako ih je u jednom trenutku bilo samo devetoro u odeljenju - rekao je on i dodao:

Jelena je super, imali smo ideju da idemo na Košutnjak da odnesemo tortu, ali ćemo ovu rođendansku žurku odložiti za kasnije - naveo je Ivan u emisiji "Premijera-vikend specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

Kurir