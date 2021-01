NE MOGU DOĆI DO VAZDUHA, DOŽIVLJAVM TO KAO UDARAC U PLEKSUS! Petar Božović van sebe zbog ispovesti Milene Radulović i Ive Ilinčić

Slavni glumac Petar Božović istako je da je duboko potresen bolnim ispovestima mladih koleginica Milene Radulović i Ive Ilinčić, koje su ispričale sve o silovanju i seksualnom zlostavljanju koje su doživele od učitelja glume Miroslava Mike Aleksića.

On je otkrio da se nakon toga saznanja oseća kao da mu je neko izbio vazduh i da je još uvek u šoku zbog čitave situacije.

- Znate šta, moj utisak je da doživljavam to kao direktan udarac u pleksus, koji mi je izvukao vazduh, te još uvek ne mogu do njega da dođem. Nadam se da kada budem došao, da ću moći trezveno da kažem. Šok je veliki. Pitanje nije pojedinačno. Otvaraju se mnoge stvari, svi pričaju o tome. Voleo bih da nešto kažem, ali ne pod ovim utiskom, nego hladne glave i kako to mislim - kaže glumac.

