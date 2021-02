GLUMICA IZGUBILA KILOGRAME, ALI I DEČKA: Rebel Vilson smršala 70 KG, a sad PUKLA TIKVA! Slobodna sam devojka! (FOTO)

Po navodima američkih medija, glumica Rebel Vilson više nije u vezi sa biznismenom Džejkobom Bučom.

Australijska glumica koja je skoro skinula 30 kilograma je na svom Instagram profilu objavila zanimljivu fotografiju i još zanimljiviji tekst.

"Imam svašta na pameti... Ah.. Singl devojka ide na Super Boul", stoji u objavi.

Izvori bliski glumici su potvrdili raskid i rekli da su emocije stigle do kraja puta i da je to to.

Glumica (40) i biznismen (29) su krenuli da se zabavljaju pre početka pandemije, apojavili su se prvi put na crvenom tepihu u Monaku.

Ona je dala titulu 2020.godini kao godini zdravlja i konstantno je obaveštavala pratioce o svojim uspesima i mršavljenju.

- Probala sam, kao i mnogo žena sve i svašta. Probala sam razne dijete, ali ovog puta sam rešila da probam holistički pristup. Moja dijeta se bazirala na ugljenim hidratima, što je bilo krajnje ukusno, ali zbog mog tela i njegovog tipa, morala sam konzumiram više proteina - rekla je.

Ona je čak smršala 70 kilograma mnogo ranije nego što je planirala, ali je nastavila svoj put mršavljenja i zdravog života.

