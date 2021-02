MARIJA BERGAM OTVORENO O KRAHU BRAKA SA RAŠOM: Nisam mogla ni da zamislim KOLIKO JE RAZVOD TEŽAK! To je završetak jednog ŽIVOTA!

Marija Bergam i Radivoje Raša Bukvić su nakon pet godina braka odlučili da stave tačku i nastave živote nastave odvojeno. Kako sada priznaje, krah braka je teško podnela.

Marija Bergam priznala je da nije ni slutila koliko će joj razvod teško pasti.

- Godina za mnom jeste bila teška. O razvodu nema šta mnogo da se kaže, ljudi koji su prošli kroz to znaju koja je težina toga. Oni koji nisu, to ne mogu ni da zamisle, ja bar nisam mogla. To je zaista završetak jednog života i početak novog, a takve velike promene ne mogu proći bez da čoveka izmeste iz ležišta. Pa opet, na kraju nekako sve bude dobro. Bar verujem da je tako - rekla je glumica.

foto: Marina Lopičić

Na pitanje da li je otvorena za novu ljubav, Marija je kratko odgovorila:

- Prerano je za to pitanje, zaista.

Oni su mavodno neko vreme sve držali u tajnosti, a onda su najbližim prijateljima rekli. Njihov razlaz se navodno dogodio početkom godine.

"Pre korone su se razišli, a do ove odluke su došli jer su se razilazili u mišljenjima i stavovima. Oni su to želeli da urade već neko vreme, ali nikako nisu uspevali. Nemaju oni burne svađe i rasprave, prosto, sa vremenom su shvatili da nisu jedno za drugo, nisu se našli. Imaju različite želje i interesovanja, u jednom trenutku putevi su im se skroz razišli. Karakteri su im drugačiji i onda ne funkcionišu kako treba. Na početku je to sve delovalo idilično, ali već neko vreme im ne cvetaju ruže u braku i dogovorom su došli do zaključka da je najbolje da se razvedu. Nije posredi nikakva prevara ili bilo šta tog tipa. Ostali su u dobrim odnosima, čuju se i ponekad vide, ostali su u prijateljskim odnosima. Prosto, kod njih su se emocije i ljubav ugasili", otkrio je izvor za Blic.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Gloria/M.M.

